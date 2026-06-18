Neves jogtudósok támogatják a közjogi tisztviselők leváltását

„Mi, jogtudománnyal foglalkozó egyetemi oktatók és kutatók alapos megfontolás után arra a nehéz döntésre jutottunk, hogy támogatjuk a NER hivatalban maradt vezető közjogi tisztviselőinek leváltását” – írja több tucat neves jogtudós nyílt levelében, amelyben levezetik, hogy miért támogatják ezt a szerintük példátlan lépést.

„A közjogi tisztviselők leváltása példátlan lépés, amelyre kivételes indokból, igazolható célok érdekében és megfelelő jogi eszköz alkalmazásával kerülhet sor. Ez a kivételes indok pedig a demokratikus jogállam helyreállítása” – írják.

A közjogi tisztviselők a köztársasági elnöktől az alkotmánybírákig és a legfőbb ügyésztől az Kúria elnökéig lényeges szerepet játszottak az autokrácia kiépítésében és fenntartásában. Döntéseik és mulasztásaik miatt osztoznak a felelősségben a kirekesztett egyéneket és csoportokat ért tömeges jogsérelmekért, valamint a rendszerszintű vagyoni visszaélésekért, a közjavak magánkézbe való átjátszásáért s az így előidézett szociális igazságtalanságokért. Mivel a közjogi tisztviselők a végsőkig lojálisak maradtak az autokratikus hatalomhoz, ezért helyrehozhatatlanul hiteltelenné váltak

– vezették le, hozzátéve, hogy hiteles működés csak új vezetőkkel lehetséges.

Az aláírók között szerepel mások mellett

Chronowski Nóra , az MTA doktora, kutatóprofesszor, TK Jogtudományi Intézet;

, az MTA doktora, kutatóprofesszor, TK Jogtudományi Intézet; Fleck Zoltán egyetemi tanár, ELTE ÁJK;

egyetemi tanár, ELTE ÁJK; Hoffmann Tamás egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem / tudományos főmunkatárs, TK Jogtudományi Intézet;

egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem / tudományos főmunkatárs, TK Jogtudományi Intézet; Lattmann Tamás tanszékvezető egyetemi docens, Tomori Pál Főiskola / University of New York in Prague;

tanszékvezető egyetemi docens, Tomori Pál Főiskola / University of New York in Prague; Majtényi Balázs , tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE TáTK;

, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE TáTK; Szente Zoltán, az MTA doktora, kutatóprofesszor, TK Jogtudományi Intézet;

az MTA doktora, kutatóprofesszor, TK Jogtudományi Intézet; Tóth Gábor Attila, az MTA doktora, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem ÁJK / Semmelweis Egyetem.

A csatlakozók között pedig: