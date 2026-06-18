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Belföld

Neves jogtudósok támogatják a közjogi tisztviselők leváltását

Szajki Bálint / 24.hu
Sulyok Tamás Magyar Péterrel szemben a parlamentben.
24.hu
2026. 06. 18. 13:07
Szajki Bálint / 24.hu
Sulyok Tamás Magyar Péterrel szemben a parlamentben.

„Mi, jogtudománnyal foglalkozó egyetemi oktatók és kutatók alapos megfontolás után arra a nehéz döntésre jutottunk, hogy támogatjuk a NER hivatalban maradt vezető közjogi tisztviselőinek leváltását” – írja több tucat neves jogtudós nyílt levelében, amelyben levezetik, hogy miért támogatják ezt a szerintük példátlan lépést.

„A közjogi tisztviselők leváltása példátlan lépés, amelyre kivételes indokból, igazolható célok érdekében és megfelelő jogi eszköz alkalmazásával kerülhet sor. Ez a kivételes indok pedig a demokratikus jogállam helyreállítása” – írják.

A közjogi tisztviselők a köztársasági elnöktől az alkotmánybírákig és a legfőbb ügyésztől az Kúria elnökéig lényeges szerepet játszottak az autokrácia kiépítésében és fenntartásában. Döntéseik és mulasztásaik miatt osztoznak a felelősségben a kirekesztett egyéneket és csoportokat ért tömeges jogsérelmekért, valamint a rendszerszintű vagyoni visszaélésekért, a közjavak magánkézbe való átjátszásáért s az így előidézett szociális igazságtalanságokért. Mivel a közjogi tisztviselők a végsőkig lojálisak maradtak az autokratikus hatalomhoz, ezért helyrehozhatatlanul hiteltelenné váltak

– vezették le, hozzátéve, hogy hiteles működés csak új vezetőkkel lehetséges.

Az aláírók között szerepel mások mellett

  • Chronowski Nóra, az MTA doktora, kutatóprofesszor, TK Jogtudományi Intézet;
  • Fleck Zoltán egyetemi tanár, ELTE ÁJK;
  • Hoffmann Tamás egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem / tudományos főmunkatárs, TK Jogtudományi Intézet;
  • Lattmann Tamás tanszékvezető egyetemi docens, Tomori Pál Főiskola / University of New York in Prague;
  • Majtényi Balázs, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE TáTK;
  • Szente Zoltán, az MTA doktora, kutatóprofesszor, TK Jogtudományi Intézet;
  • Tóth Gábor Attila, az MTA doktora, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem ÁJK / Semmelweis Egyetem.

A csatlakozók között pedig:

  • Kis János emeritus egyetemi tanár, CEU;
  • Halmai Gábor professor emeritus, ELTE;
  • Róna Péter egyetemi tanár, Blackfriars Hall, University of Oxford;
  • Földi András egyetemi tanár, ELTE ÁJK;
  • Baka András, az Emberi Jogok Európai Bíróságának volt tagja, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke.
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