Jópofa újdonság érkezett a Messengerbe

Mókás új funkció érkezett a Messenger alkalmazásába, amely lehetővé teszi, hogy saját arcunkkal reagáljunk az üzenetekre. Ehhez hosszan rá kell nyomni a kiválasztott üzenetre, hogy megjelenjen az emoji-reakciókat is tartalmazó menüsor, majd az ott megjelenő fényképezőgép ikont szükséges kiválasztani.

Ha ezt megtesszük, megjelenik egy felület, amelyen szelfit tudunk készíteni magunkról. A képet utána elküldhetjük ismerőseinknek a Messengeren egy matrica formájában.

Tapasztalataink szerint az új funkció egyelőre csak iPhone készülékeken elérhető.

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