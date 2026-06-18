Kilép az MSZP-ből a parkfenntartási korrupciós ügyben letartóztatott Molnár Zsolt

Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő a jogi képviselőjén keresztül jelezte, hogy kilép a Magyar Szocialista Pártból – írja a közleményében a párt. Komjáthi Imre, az MSZP elnöke már korábban felhívta a letartóztatás alatt lévő politikus figyelmét arra: elvárja, hogy az ellene folyamatban lévő eljárás lezárultáig a párt közösségének politikai és erkölcsi védelmében azonnal függessze fel a tagságát.

Kilépését a párt tudomásul vette.

A 24.hu számolt be elsőként arról, hogy június elején egy nagyszabású ügyészségi akcióban előállították Őrsi Gergelyt, a II. kerület polgármesterét és Molnár Zsolt MSZP-s politikust. Az ügyészség kezdeményezte Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását, Bajáky Tamás, a vádlott ügyvédje lapunknak elmondta, hogy befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják Molnárt, aki mindent tagad, és panasszal élt a gyanúsítás ellen.

Az óbudai korrupciós ügy

A pártokon, kerületeken és önkormányzati ciklusokon átívelő óbudai korrupciós üggyel ebben a podcastunkban foglalkoztunk részletesen. A gyanú szerint egy parkfenntartással foglalkozó cég irányítója 2011 és 2024 között önkormányzati vezetőket és politikusokat vesztegetett meg. Molnár Zsolton és Őrsi Gergelyen túl, Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester és Puskás Péter óbudai Fidesz-elnök letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget irányító vállalkozó, ezen cég és a cégcsoporthoz tartozó más vállalkozások érdekében a szerződések folyamatos biztosítása, azok zavartalan fenntartása, illetve szerződési feltételek javítása céljából 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezetőket és politikai pozíciót betöltő személyeket vesztegetett meg. A vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.