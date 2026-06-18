Károly király négy év után újra láthatja Amerikában élő unokáit

A BBC értesülései szerint Harry herceg és felesége, Meghan Markle júliusban a gyerekeikkel együtt látogatnak az Egyesült Királyságba.

Mint ismert, III. Károly másodszülött fia évek óta Kaliforniában él családjával. A házaspárnak két gyereke van, Archie herceg hét-, Lilibet hercegnő ötéves. Ők utoljára négy évvel ezelőtt jártak édesapjuk szülőhazájában, a néhai II. Erzsébet királynő platina jubileumi ünnepsége alkalmából. Nagyapjuk, a jelenleg uralkodó Károly király is akkor látta őket utoljára. Hogy jövő hónapban találkoznak-e majd, azt egyelőre hivatalosan még nem tudni.

Az angliai családi találkozók azért ilyen ritkák, mert amikor Harry és neje 2020-ban visszaléptek a brit királyi család tagjaiként végzett feladataiktól, a rendőri védelmet is megvonták tőlük. A herceg tavaly azt mondta, szerinte így akarták visszakényszerítsék őket a királyi családba.

A sussexi herceg legutóbb múlt szeptemberben látogatta meg az apját, előtte 2024 februárjában járt nála.