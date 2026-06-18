Zelenszkij Brüsszelben: Teljes egyhangúság van Ukrajna EU-csatlakozásáról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megérkezett Brüsszelbe, ahol az Európai Tanács mai ülésén a 27 európai állam- és kormányfő hallgatja majd meg őt. A Tanács ülése előtt az ukrán elnök – Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costa Európai Tanács-elnökkel – egy rövid doorstep-sajtótájékoztatót tartott.

Zelenszkij elmondta, hogy ezelőtt a G7 országok csúcstalálkozóján teljes egyetértés volt Ukrajna támogatásával és uniós csatlakozásával kapcsolatban. Az ukrán elnök arról beszélt, hogy örül annak, hogy egyhangú álláspont alakult ki az Unióban is, és a tagállamok pozitívan állnak Ukrajna csatlakozásához.

Teljes az egyetértés azzal kapcsolatban is, hogy az EU tovább folytatja Ukrajna támogatását, hogy rávegye Vlagyimir Putyint arra, hogy feladja a háborús cselekményeket és tűzszüneti megállapodást kössön

– fogalmazott Zelenszkij, majd a sajtó kérdéseit válasz nélkül hagyva besétált az ülésterembe.

Ukrajna komoly támadásokat hajtott végre, Trump már Zelenszkijt látja győztesnek

Az elmúlt napokban Ukrajna komoly támadásokat hajtott végre Oroszországban, másodszor is lecsaptak a moszkvai olajfinomító-komplexumra. Az ukrán hadsereg kedden is dróncsapást mért a kapotnyai olajfinomítóra.

Donald Trump amerikai elnök a már említett G7-csúcson immár Putyint látta vesztesnek és Zelenszkijt győztesnek. Szerdán a kelet-franciaországi Évianban záruló csúcstalálkozójukon. hét legfejlettebb ipari ország (G7) vezetői egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket.