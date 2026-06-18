Ezernél is több embert ölt meg az izraeli hadsereg, mióta elvileg tűzszünet van Gázában

Az izraeli hadműveletek a Gázai övezetben 1005 palesztin halálát okozták azóta, hogy tavaly októberben tűzszüneti megállapodás született Izrael és a Hamász fegyveres szervezet között – közölte szerdán a gázai egészségügyi minisztérium.

Az AP híradása felidézi, hogy a palesztin enklávéban mostanra szinte mindennapossá váltak a légicsapások, valamint a tüzérségi támadások és lövöldözések a izraeli és palesztin ellenőrzés alatt álló övezetek között húzódó széles határvonal mentén. Az elmúlt napokban izraeli dróncsapások sorozata ért településeket és menekülttáborokat Gáza középső részén és Gázavárosban, de azóta is újabb haláleseteket regisztráltak.

Szerdán egy izraeli csapás két palesztint megölt, hat másikat pedig megsebesített Hán Júniszban, a Gázai övezet déli részén – közölték a Nászer kórház egészségügyi illetékesei. Az izraeli hadsereg elismerte, hogy végrehajtotta a csapást, és azt közölte, hogy a célpont egy „terrorista” volt, de részleteket nem közölt. A kórházban tartózkodó családok szerint a csapás egy embercsoportot ért a tengerpart közelében, Muvászi kiterjedt sátortáborában, ahol több százezer kitelepített palesztin él.

Izrael azt közölte, hogy továbbra is fellép a Hamász és a vele szövetséges fegyveresek ellen Gázában, és növelte az ellenőrzése alatt álló terület nagyságát az övezeten belül. Mindkét fél azzal vádolja a másikat, hogy megsérti a tűzszünetet.

Hogy áll a gázai tűzszünet ügye?

A felek névleg jelenleg is Donald Trump amerikai elnök húszpontos tűzszüneti tervének állását követik, amely véget vetne a Hamász gázai uralmának, és a pusztító háború után újjáépítené a területet.

Az izraeli hadsereg szerdán egy közleményben közleményben azt írta, hogy a hétvégén végrehajtott csapásokban megölt két fegyverest, akik a Hamászhoz és a Palesztin Iszlám Dzsihádhoz tartoztak.

A gázai egészségügyi minisztérium vasárnap közölte, hogy az Izrael és a Hamász közötti háború halálos áldozatainak száma Gázában meghaladta a 73 ezret. A minisztérium nem tesz különbséget civilek és harcosok között. A nyilvántartást azonban egészségügyi szakemberek vezetik, amit a nemzetközi szervezetek megbízhatónak tartanak.

A háború 2023. október 7-én robbant ki, amikor a Hamász vezette fegyveresek betörtek Izrael déli részére, megöltek 1200 embert, többségében civileket, és 251 embert túszul ejtettek. Válaszul az izraeli vezetők pusztító offenzívát ígértek a Gázai övezet ellen a Hamász megsemmisítésére és a túszok kiszabadítására.