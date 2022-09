Ukrajna hivatalosan is felvételét kérte a NATO-ba

Ukrajna pénteken hivatalosan is felvételét kérte a NATO-ba – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A papír aláírásáról egy videó is felkerült a Facebookra. A bejelentés azután érkezett, hogy Oroszország illegitim módon magához csatolt négy ukrán régiót.

Az ukrán nemzetbiztonsági tanács pénteki ülést is tartott, amelyen egyrészt arról esett szó, hogy továbbra is azon fognak dolgozni, hogy az orosz megszállókat kihajtsák Ukrajna területéről, másrészt pedig arról, hogy Ukrajna ugyan hajlandó tárgyalni a békéről, de csak akkor, ha már nem Vlagyimir Putyin lesz az orosz elnök.