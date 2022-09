Putyin: Ki kell javítani a mozgósítási hibákat

Vlagyimir Putyin is részt vesz azon a pénteki eseményen, melyen Ukrajna négy régiójának annektálását ünneplik. Putyin beszédet is mond majd, valamint aláírja a csatlakozási dokumentumokat a Kremlben. Popkoncertet is terveznek a Vörös téren, ahol színpadot és paravánokat is felállítottak. Az Oroszország által ellenőrzött terület Donyeckben, Luhanszkban, Herszonban és Zaporizzsjában Ukrajna teljes területének mintegy 15%-át teszi ki.