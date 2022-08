Brutálisan bántalmaztak három nőt egy kínai étteremben, az esetről felvétel készült

A kínai hatóságok 28 ember – köztük több köztisztviselő – ellen emeltek vádak, és nyolc rendőrt őrizetbe vettek, miután egy vendéglátóhelyen brutálisan bántalmaztak három nőt még júniusban – közölte a CNN. A támadás, amely egy barbecue-étteremben történt egy észak-keleti városban, Tangsanban, sokkolta a kínai közvéleményt.

Az atrocitás azt követően történt, hogy egy férfi közeledesét visszautasította egy nő. A támadásról készült felvételen látszik, hogy a hölgyet többször megütötték, rúgdosták, üveggel és székkel dobták meg és a hajánál fogva kiráncigálták az utcára, ahol folytatták bántalmazását. A nő barátait szintén megtámadták. Az áldozatok nem szenvedtek súlyos, maradandó sérüléseket.

Chinese authorities have charged 28 people and detained eight police officials following a brutal assault on a group of women earlier this summer that shocked the country and provoked widespread anger. https://t.co/Mbx2oUFewx

— CNN International (@cnni) August 29, 2022