Bolsonarót tényleg csak az úristen mozdíthatja el az elnökségből?

Októberben választást tartanak Brazíliában. Az inkumbens elnök, Jair Bolsonaro évek óta lobbizik az országban húsz éve gördülékenyen működő elektronikus választási rendszer ellen, amit Trumphoz hasonlóan a választás hitelességének a megtorpedózására használhat a populista államfő, ez pedig a voksolás után akár a Capitolium ostrománál is súlyosabb zavargásokhoz vezethet.

A rendszer teljesen sebezhető

– jelentette ki Jair Bolsonaro brazil elnök annak a negyven külföldi diplomatának, akiket azért hívott össze július közepén az elnöki rezidenciáján, hogy a két évtizede működő elektronikus választási rendszer visszásságairól tartson előadást. Mindezt szűk három hónappal az idén októberben esedékes elnökválasztás első fordulója előtt.

Az államfő alig ötvenperces beszédében, melyet a Facebookon is élőzött, bírálta a szerinte csalásra alkalmas elektronikus szavazógépeket, kiemelve, hogy az általa megnyert, 2018-as választás során is sikerült egy hackernek bejutnia az elektronikus választási rendszerbe – noha a rendőrség szerint a támadás nem befolyásolta a voksolás eredményét. De nekiment régi nemezisének, a Legfelsőbb Bíróságnak is, amely szerinte igyekszik ellehetetleníteni az újraválasztását, miután négy tárgykörben is büntetőeljárást indítottak ellene, többek között Bolsonaro érintettségével kapcsolatban a koronavírus-vakcinák beszerzése körül kibontakozó korrupciós botrányban.

Konkrét bizonyítékkal azonban Bolsonaro nem állt elő,

ami kísértetiesen hasonlít egy másik populista elnök politikai manővereire. Két éve Donald Trump már a választást megelőző nyáron arról írt a Twitteren, hogy a levélszavazás kiterjesztése miatt idegen országok befolyása fenyeget, és közeleg „korunk legnagyobb botránya”. Miután az amerikai elnökválasztáson a várakozásoknál szorosabb versenyben Joe Biden kerekedett felül, Trump az ország történelmében példátlan módon nem ismerte el a vereségét, és országos szintű, szervezett választási csalásról kezdett beszélni, ami végül a Capitolium ostromában kulminálódott. A 2021. január 6-ai események kivizsgálására létrehozott kongresszusi különbizottság azóta folyamatosan gyűjti a bizonyítékokat Trump ellen, az átfogó választási csalás pedig bizonyítékok hiányában mítosz maradt.

A CIA is rászólt, de hiába

Tudom, hogy önök mind politikai stabilitást akarnak az országunkban. Ezt csak átlátható, megbízható választásokkal lehet elérni

– mondta Bolsonaro a diplomatáknak, hozzátéve, hogy mindezt a hadsereg szorosabb bevonásával valósítaná meg: az államfő a választási hatóságoknak egy olyan javaslatot tett, amely biztosítaná, hogy a fegyveres erők párhuzamos szavazatszámlálást végezzenek, ők azonban ezt elutasították.

Az államfő régi kritikusa az elektronikus szavazásnak, amelyet először 1996-ban teszteltek az országban, és amely lényegesen felgyorsította a korábban napokig elhúzódó szavazatszámlálást. 2015-ben a kongresszus tagjaként alkotmánymódosítást javasolt, amely előírta, hogy az elektronikus szavazógépek minden egyes szavazatról nyomtassanak bizonylatot, amelyet utána egy urnában helyeznek el. Bolsonaro akkoriban azzal érvelt, hogy ezzel nullára csökkenthetnék a választási csalás lehetőségét, de végül a javaslatot Legfelsőbb Bíróság a személyiségi jogok védelmére hivatkozva alkotmányellenesnek minősítette.

Diego Aranha, az ország választási rendszerét tanulmányozó informatikus szerint is sebezhetőbb a brazil rendszer a támadásokkal szemben, ugyanakkor annak bevezetése óta nem volt bizonyíték választási csalásra. A politikai pártok a voksolás előtt hozzáférést kapnak a szavazógépek programjához, amelyeknek a biztonságát szigorú intézkedések garantálják, például a szavazók személyazonosságát biometrikus szkennerrel ellenőrzik. A gépek nem kapcsolódnak az internethez, ami szinte lehetetlenné teszi, hogy feltörjék azokat, ráadásul Brazíliában kötelező a szavazáson való részvétel, amely többféle visszaélést is meghiúsít.

Bolsonaro évek óta megkérdőjelezi – bizonyítékok felmutatása nélkül – a brazil választások tisztaságát, aminek a veszélyeire a Reuters értesülése szerint a CIA igazgatója is figyelmeztette a brazil szövetségi kormányt.

A 2018-as elnökválasztás első fordulójának megnyerése után Bolsonaro ünneplés helyett is arról beszélt, hogy csalással fosztották meg az egyértelmű győzelemtől, melyhez a szavazatok több mint 50 százalékának megszerzése szükséges.

„A Capitolium ostromlói gyengék voltak”

Bolsonaro a Capitolium ostromának napján Washingtonban tartózkodott, az eseményekről pedig még Trumpnál is karcosabban nyilatkozott: szerinte az ostromló tömeg gyenge volt, ugyanis, ha szervezettebbek lettek volna, akkor sikeresen elfoglalják az amerikai törvényhozás épületét, és követeléseket fogalmaznak meg. A zavargások másnapján Bolsonaro elnök arra figyelmeztetett, hogy Brazília „még nagyobb bajba kerül”, ha nem változtat a saját, szavazógépeken alapuló választási rendszerén.

Az országos választási bizottság vezetője szerint Brazíliában még a capitoliumi eseményeknél is súlyosabb zavargások fenyegetnek. Edson Fachin úgy látja, hogy a választások napján Brazília „egy tükröt tart maga elé”, és dönt arról, hogy „demokráciát akar vagy háborúzni mindenkivel”, egyúttal figyelmeztetett, hogy a választási hatóságok nem fogják elfogadni a szövetségi kormány vagy a fegyveres erők beavatkozását.

Az október 2-ai első forduló közeledtével Bolsonaro retorikája még a saját mércéjéhez képest is egyre erőszakosabbá vált. Egy mezőgazdasági konferencián például ígéretet tett arra, hogy újraválasztása esetén enyhíti a lőfegyverek birtoklását korlátozó törvényeket, nyilvánosan uszított a legfelsőbb bíróság bírái ellen,

és felszólította támogatóit, hogy fegyverezzék fel magukat, ahogy azt „a Biblia mondja”.

A politikai erőszaktól való félelem egyre inkább fokozódik, főleg azok után, hogy a déli Foz do Iguacu városában egy munkáspárti támogatót a születésnapján gyilkolt meg Bolsonaro egyik támogatója. Az elnök szeptember 7-ére, Brazília függetlenségének kétszázadik évfordulójára, „még egyszer utoljára” utcára hívta a követőit, miközben a múlt héten több ezren tüntettek Sao Paolóban Bolsonaro ellen a demokrácia védelmében.

Csak az úristen

Bolsonaro nem pusztán hatalomvágyból akar bármi áron a székében maradni. Az államfő az Amazonas-menti esőerdőkben rohamosan növekvő deforesztációt indított el, leépítette a környezetvédelmi programokat, valamint őslakos rezervátumokat és további védett területeket nyitott meg az agrárium és a bányászat előtt. Bolsonaro ellenfelei régóta amellett érvelnek, hogy az elnöknek a hágai nemzetközi bíróság előtt kellene felelnie a bűneiért.

A politikai természetű vádakon túl dezinformáció terjesztése, korrupciós vádak, valamint az országban 679 ezer halálos áldozatot követelő koronavírus-járvány kezelése miatt is felelősségre vonhatják az elnököt.

A helyi média értesülései szerint Bolsonaro maga is fél a letartóztatástól, amit a tavalyi, függetlenség napi ünnepségen mondott beszéde is megerősít. Akkor az államfő kijelentette, hogy csak az úristen mozdíthatja el az elnökségből.

Három lehetőség van számomra: börtön, halál vagy győzelem. Mondjátok meg a rohadékoknak, hogy engem soha nem fognak letartóztatni

– szögezte le Bolsonaro szenvedélyes beszédében.

A választási csalásra vonatkozó, megalapozatlan vádak mantrázása Bolsonaro veresége esetén ugyanakkor megágyazhat egy Trump-féle, autoriter fordulatnak, mellyel delegitimálja a választás eredményét. Másrészt viszont a felmérések szerint ezzel a stratégiával maga alatt is vágja a fát, mivel elidegenítette a mérsékelt jobboldali szavazókat.

Bolsonaro ellenfele a munkáspárti Luiz Inácio Lula da Silva hónapok óta tartja tíz százalékpontos előnyét a regnáló elnökkel szemben, és jelenleg az sem tűnik esélytelennek, hogy megugorja az 50 százalékot az első fordulóban, amivel automatikusan elhódítaná az elnökséget.

Az országot 2003 és 2010 között irányító baloldali jelölt visszatérése teljesen vörösre rajzolná Latin-Amerikát,

amivel még a venezuelai Hugo Chávez hatalomra jutását követő Pink Tide-nál is masszívabb baloldali blokk jönne létre a kontinensen. Idén először tudott nyerni baloldali jelölt Gustavo Petro személyében Kolumbiában, tavaly egy marxista, politikai tapasztalat nélküli iskolai tanár, Pedro Castillo került hatalomra Peruban, míg Chilében a 36 éves, egykori diákvezér Gabriel Boric győzött. Valamennyien centrista, jobboldali, piacpárti jelölteket utasítottak maguk mögé.

Bolsonaro a baloldali hullámról sokat sejtetően azt mondta, hogy a szocializmus előtt álló utolsó akadályt a fegyveres erők jelentik, ezért a választóknak kell biztosítaniuk, hogy Brazília ne lépjen rá arra az útra, amire Argentína vagy Venezuela.