Váratlanul megjelent az amerikai igazságügyi miniszter Kijevben

Az Egyesült Államok segít Ukrajnának az orosz háborús bűnösök azonosításában, elfogásában és bíróság elé állításában – jelentette ki Merrick Garland amerikai igazságügyi miniszter, aki kedden előre nem bejelentett látogatást tett Ukrajnában.

A híradások szerint a miniszter útban Lengyelország és Franciaország felé tett kitérőt Ukrajnában, ahol az ország nyugati részében lévő Lviv (Lemberg) közelében megbeszélést folytatott Irina Venegyiktova ukrán főügyésszel.

Azért vagyok itt, hogy kifejezzem az Egyesült Államok megingathatatlan támogatását Ukrajna népe iránt a kiprovokálatlan és indokolatlan orosz invázióval szemben

– hangoztatta Garland újságíróknak nyilatkozva az Interfax-Ukrajina hírügynökség beszámolója szerint.

Az Egyesült Államok félreérthetetlen üzenetet küld: nincs hova bújni

– mondta. Leszögezte: az Egyesült Államok és partnerei minden rendelkezésre álló eszközt be fognak vetni annak érdekében, hogy az atrocitások elkövetőit felelősségre vonják.

Amerika és az egész világ sok borzalmas képet látott és szívszorító leírásokat olvasott azokról az atrocitásokról és halálesetekről, amelyek az ukrajnai orosz invázió nyomán következtek be

– mutatott rá. Garland ígéretet tett, hogy segít Ukrajnának a háborús bűnösök elleni vádemelésben, megjegyezve, hogy ez csak az egyik lépés, amelyet az amerikai igazságügyi minisztérium idén tesz válaszul az Ukrajna elleni orosz agresszióra.

Közben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fogadta Kijevben Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnököt. Közösen tartott sajtótájékoztatójukon az államfő kijelentette, hogy az ukrán hatóságok dolgoznak a Mariupolban fogságba esett ukrán katonák fogolycserével történő kiszabadításán, de ennek részleteit nem hozhatja nyilvánosságra. Hangsúlyozta, hogy mielőbb meg kell oldani ezt a kérdést, különösen a sebesültek hazajuttatása miatt. Szerinte a lehető legnagyobb mértékben be kell vonni ebbe a Nemzetközi Vöröskeresztet, az ENSZ-t és azokat az országokat, amelyek képesek bizonyos mértékű befolyást gyakorolni Oroszországra.

Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter közben a Facebookon arról számolt be, hogy a német Panzerhaubitze 2000 önjáró tarackok képzett ukrán legénységgel már a fronton vannak. A tárcavezető kiemelte, hogy a német tarackok már a hatodik különféle típusú, 155 milliméter kaliberű tüzérségi fegyver, amely az ukrán védelmet erősíti. Megköszönte a német partnerek támogatását, hozzáfűzve, hogy Ukrajna számít a további segítségükre.

Natalija Humenyuk, az ukrán déli műveleti parancsnokság sajtóközpontjának vezetője az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint arról tájékoztatott, hogy az ukrán katonák sikeresen nyomulnak előre Herszon megyében. Arra kérte ugyanakkor a lakosságot, hogy ne közöljenek a katonai műveletekről semmit a közösségi oldalakon, hanem várják meg a hadsereg hivatalos bejelentéseit. Elmondása szerint egyes területeken az ukrán erők visszaszorították az ellenséget már a harmadik védelmi vonalon túlra, noha az orosz katonák vasbeton szerkezetekkel erősítették meg állásaikat.

A déli műveleti parancsnokság megerősítette, hogy a nap folyamán az ukrán hadsereg koncentrált csapást mért az oroszoknak a Kígyó-szigeten lévő helyőrségére, amivel komoly veszteségeket okozott a megszállóknak. “A katonai művelet folytatódik, és információcsendre van szükség a befejezéséig” – hangsúlyozta a parancsnokság.

Az ukrán vezérkar délutáni helyzetjelentésében arról számolt be, hogy a Donyec-medencében, Liszicsanszktól nem messze délre az orosz csapatok elfoglaltak két falut – Pidliszne és Mirna Dolina településeket -, Hirszkénél is sikereket értek el, az ukrán erők ugyanakkor visszaverték a támadást Viszoke irányában. Ugyanebben a térségben Roman Vlaszenko, a szeverodonecki járási katonai adminisztráció vezetőjének elmondása szerint az oroszok elfoglalták Toskivka falut is.

