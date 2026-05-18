Kizuhant a negyedikről és meghalt egy 17 éves lány

Kizuhant a negyedikről egy 17 éves szentlőrinci lány. A rendőrség büntetőeljárásban vizsgálja a fiatal lány halálesetének a körülményeit. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint hétfőn reggel érkezett a bejelentés a rendőrségre, hogy kiesett egy szentlőrinci lány egy negyedik emeleti lakásból.

A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba a tinit, de olyan súlyosak voltak a sérülései, hogy nem sokkal később meghalt. Mivel nem zárható ki az idegenkezűség, ezért a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított eljárásban vizsgálja a lány halálának a körülményeit.

Az eset tisztázása jelenleg is tart.