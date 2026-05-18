Mégsem kap türelmi időt Magyar Péter kormánya: ítéletet mondanak Magyarországról a hitelminősítők

A héten kezdődik a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő a kialakult gyakorlatnak megfelelően 2026-ban is összesen hatszor – egyenként két-két alkalommal – veszi napirendre a magyar szuverén besorolásokat – olvasható a portálon. A kormányváltást követően egyes szakemberek – köztük a GKI Gazdaságkutató Zrt. kutatói – azt feltételezték, hogy a hitelminősítők május–június során jó eséllyel elhalasztják döntésüket, és az őszi második felülvizsgálat során döntenek a besorolásokról. Mint kiderül, az új kabinet mégsem kap türelmi időt.

Az idei menetrendek alapján először a Moody’s Ratings vizsgálja Magyarországot: a cég május 22-re, péntekre tűzte ki a magyar besorolások első idei értékelési időpontját; a második idei felülvizsgálatra november 20-át jelölte ki.

A Standard & Poor’s pénzügyi szolgáltató csoport globális minősítési részlege (S&P Global Ratings) a Moody’s első felülvizsgálata után egy héttel, május 29-én tűzi először napirendre Magyarországot. A cég idei második osztályzati felülvizsgálata is egy héttel követi a Moody’s második vizsgálati időpontját: az S&P Global Ratings a magyar besorolás őszi elbírálását november 27-én végzi el.

A harmadik globális piacvezető hitelminősítő, a Fitch Ratings ugyancsak két időpontot jelölt ki 2026-ra: idei felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először június 5-én, majd december 4-én kerül sorra.

Nem csak Orbánék örökségét értékelik

A Fitch a Tisza Párt győzelmével végződött országgyűlési választások után már kiadott egy előzetes helyzetértékelést, amelyben megállapította, hogy az új magyar kormány jelentős makrogazdasági és közfinanszírozási kihívásokkal lesz kénytelen szembenézni a magyar gazdaság lassú növekedése, a magas államháztartási hiány, valamint az ugyancsak magas és növekvő államadósság miatt.

Kiemelték azonban, hogy várhatóan javulnak Magyarország és az Európai Unió kapcsolatai, és enyhülnek annak a kockázatai, hogy a magyarországi intézményrendszer ellenállása hátráltathassa az új kormány szakpolitikai intézkedéseinek végrehajtását.

A Fitch Ratings londoni elemzői a hamarosan kezdődő idei felülvizsgálati sorozatra utalva közölték: a magyar szuverén adósminőség elemzését mostantól arra összpontosítják, hogy mennyire hiteles és kivitelezhető az új kormány költségvetési konszolidációs stratégiája, és ennek a stratégiának milyen hatásai lesznek az államadósságra és a gazdasági növekedésre.

A Fitch tavaly decemberben a „BBB” szintű magyar szuverén besorolás kilátását az addigi stabilról a leminősítés megnövekedett esélyére utaló negatívra módosította.

Az S&P Global Ratings Magyarország hosszú és rövid futamú hazai és külső államadósság-kötelezettségeit jelenleg „BBB mínusz/A-3” besorolással tartja nyilván, és a hosszú távú „BBB mínusz” osztályzatra negatív kilátás van érvényben.

A „BBB mínusz” a befektetési ajánlású sáv alsó széle, és ha az S&P innen leminősíti ezt az osztályzatot, akkor Magyarország ennél a cégnél átkerülne a spekulatív – bóvli – kategóriába.

A Moody’s Ratings jelenleg az S&P besorolásánál egy fokozattal jobb, „Baa2” – a másik két hitelminősítő módszertanában „BBB”-nek megfelelő – osztályzatot tart érvényben Magyarországra, de ennek a besorolásának a kilátása is negatív – emlékeztet az economx.hu.