Jött a szokásos szöglet utáni gól, fél kézzel már fogja a trófeát az Arsenal

A már kiesett Burney ellen az Arsenal egyből támadólag lépett fel, és az első negyedóra végén egészen közel járt a gólhoz, ám Trossard lövésénél a jobb kapufa kisegítette a vendégeket.

A 34. percben Saka került a földre egy beadásnál Pires szorításában, az Arsenalnál mindenki tizenegyest akart, ám Paul Tierney bírónak nem szóltak rá a fülére a VAR-szobából, hogy ugyan menjen már ki a monitorhoz megnézni az esetet. Sokáig azonban nem kellett bosszankodniuk a londoniaknak, mert a 37. percben Saka szöglete után Havertz fejelt a Burnley kapujába.

Ez volt a 19. idei bajnoki, amelyen az Arsenal pontrúgásból szerzett gólt (a tizenegyeseket nem számolva), ez pedig rekordbeállítás.

Saka Arsenal-legendák nyomában

Saka Thierry Henry és Dennis Bergkamp után a harmadik Arsenal-játékos lett, aki gólból és asszisztból is eljutott legalább ötvenig a Premier League-ben. A félidő végén majdnem növelni tudta a góljai számát az angol válogatott szélső, ám látványos csavarása végül nem akadt be a kapu jobb oldalába.

Az elmúlt 27 bajnokijából mindössze egyet megnyerő Burnley bátrabb stílusra váltott a fordulás után, igaz, ez nem volt nehéz, mert az elsőben szinte semmit nem mutatott. Rayának, az Arsenal kapusának azért bravúrt nem kellett bemutatnia, igaz, az Arsenal sem vezetett félelmetes rohamokat, hogy egy második góllal lezárja a meccset.

Havertz megúszott egy pirosat?

A 67. perben Havertz csúszott rá Ugochukwu vádlijára, a VAR visszanézte az esetet, és végül érvényben maradt a Tierney által kiosztott sárga lap – de láttunk már ilyenért pirosat is.

A bíró hét perc hosszabbítást rendelt el, de végül még két és fél percet ráhúzott, aztán jöhetett a felszabadult ordítás az Emirates közönségétől, mert ezzel a győzelemmel az Arsenal szinte már fogja a trófeát. Ha a Manchester City kedden nem nyer Tóth Alex csapata, a Bournemouth ellen, akkor 2004 után először nyeri meg a PL-t az Arsenal.