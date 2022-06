Nagyszabású támadásra készülhetnek az oroszok Luhanszkban

A kelet-ukrajnai Luhanszk megyében található Szeverodonyecket támadó orosz erők elegendő tartalékkal rendelkeznek ahhoz, hogy nagyszabású offenzívát indítsanak – mondta Szerhij Hajdaj helyi kormányzó.

A CNN szerint Hajdaj hétfő esti beszédében kijelentette, hogy az orosz csapatok már több tucat nehézfegyverzetet hoztak be a térségbe, és telepítették a csatatérre. Szeverodonyeck ipari területén folynak a harcok, de „a város nagy része [az orosz hadsereg] ellenőrzése alatt áll. Az ukrán katonaság már csak az ipari övezetet és az Azot-gyár területét ellenőrzi.”

Hajdaj elmondta azt is, hogy a szomszédos Liszicsanszk és Bahmut között is harcok dúlnak. A környék összes városát ágyúzzák, Liszicsanszkot szinte egész hétfőn lőtték – tette hozzá.

In #Severodonetsk fighting is already continuing in the industrial zone, #Ukrainian troops control only the territory of the #Azot plant. rashists are advancing along the #Lysychansk–#Bakhmut highway, the settlements close to it are under constant shelling #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/cMBBLO5RDx

— Serhiy Hayday (@serhey_hayday) June 20, 2022