Molnár Áron: Birtokunkban van egy bizonyíték az eddigi legsúlyosabb tiltott kampányfinanszírozásról

Facebook-profilján osztott meg új részleteket az április 24-én kirobbant, a Nemzeti Kulturális Alapot (NKA) érintő botrány fejleményeiről Molnár Áron, aki rövidre vágta a szabadságát, hogy intézkedhessen az új birtokukba jutott bizonyítékokat illetően.

Arról a botrányról van szó, ami nemcsak az Alap által kiosztott támogatások átláthatatlanságára világított rá, de többek közt azt is megtudhattuk, hogy 17 milliárd támogatást osztottak szét a NER holdudvarába tartozó több előadó közt. Erről az összegről nemcsak hallgatott az NKA, de a döntéshozók névsorát is csak utólag hozták nyilvánosságra – ezeket az információkat pedig a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) projektmenedzsere, Papp Gergely szerint közvetlenül Hankó Balázs utasítására hallgatták el.

Papp szintén Molnár Áron közbenjárásával vállalta névvel és arccal mindazt, amit az NKA körüli megkérdőjelezhető döntésekről napvilágra hozott.

Sok adatot kiadott az NKA, de nem mindent

A színész a május 17-i bejegyzésben leírja, a beiktatási ünnepségek utáni hétfőn, azaz május 11-én több száz oldalnyi pályázatot és emailt adtak ki neki, miután közérdekű adatigénylés keretein belül kikérte azokat – ám hiányosan.

Sok-sok dolgot nem adtak át: például a titkos, nem nyilvános email címre érkező kérelmét Tóth Gabinak, ami miatt egyszer 9, és aztán 5 millió forintot kaptak Hankó ‘DVD’ Balázstól

– áll a Facebook-posztban.

A színész ezután így folytatja:

Csütörtökön 15:30-tól már az NKA üggyel foglalkoztam, mert a birtokunkban van egy olyan bizonyíték, ami ha napvilágra kerül az eddigi legsúlyosabb tiltott kampányfinanszírozást bizonyítja, amit Hankó és bandája elkövettek. Ezek már a hatóságoknál vannak. Várjuk a fejleményeket

– írja Molnár Áron, aki egyelőre ennél többet nem árult el arról, pontosan mit fednek fel az új bizonyítékok. Azt viszont hozzátette, hogy nagyon reméli, a munkájuk valós következményeket jelent majd az érintettekre, de jobban örülne, ha a jövőben ezt nem színészeknek kéne elvégeznie, hanem azoknak, akiknek ez a dolga.