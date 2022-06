Ellenzékiek akasztását lengették be Mianmarban

A mianmari katonai diktatúra egyik szóvivője pénteken bejelentette, hogy kivégeztetnek egy volt képviselőt, egy prominens demokráciapárti aktivistát és továbbá két másik személyt.

Phjo Zeja Thav volt parlamenti képviselőt és Ko Jimmy demokráciapárti aktivistát terrorizmus miatt ítélték halálra. Két másik fogvatartott személlyel együtt akasztás vár rájuk egyelőre meg nem határozott időpontban – közölte Zav Min Tun, a kormányzat egyik szóvivője az AFP híradása szerint, amelyet az MTI szemlézett.

Phjo Zeja Thav korábban a Nobel-békedíjas egykori államtanácsos, Aung Szan Szú Kjí asszony pártjának színeiben volt képviselő. Őt tavaly novemberben tartóztatták le, és januárban ítélték el terrorizmus miatt.

A kormányszóvivő elmondta: az elítéltek fellebbeztek, és kérték büntetésük megváltoztatását, de mindegyikük kérelmét elutasították.

A mianmari katonai vezetés több tucat aktivistát ítélt halálra, akik tiltakoztak a hadsereg tavalyi puccsa ellen. A katonaság könyörtelenül lépett fel az ellenállókkal szemben.

Mianmarban legutóbb 1990-ben hajtottak végre halálbüntetést.

Az országban a hadsereg tavaly február elsején, a parlament megalakulása előtt pár órával vette át a hatalmat, letartóztatta az ország de facto vezetőjét, a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kjít és az általa vezetett Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) párt számos politikusát. A hadsereg azzal indokolta a puccsot, hogy a kormány nem vette figyelembe a 2020. novemberi választással kapcsolatos panaszaikat. A választást toronymagasan az NLD nyerte.

Még nincs egy éve, hogy Aung Hlaing, a mianmari katonai junta vezetője új, többpárti választás megrendezését ígérte, ebből azonban a mai napig nem let semmi, a hadsereg tagjai viszont különös kegyetlennséggel járnak el a lakossággal szemben. Tavaly decemberben lyan hírek is érkeztek, mely szerint mianmari katonák élve égettek el civileket, közöttük serdülő korúakat is.