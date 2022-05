Egyetlen gyár bezárása miatt összeomlott az USA bébitápszerpiaca

A világ egyik leggazdagabb országában a csecsemőket tápszerrel táplálni akaró szülőknek jelenleg üres polcokkal kell szembesülniük, gyakran órákat kell autózniuk, hogy tápszert vásárolhassanak. A dolog hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok tápszerpiacát három cég uralja, és a legnagyobbnak be kellett zárnia az egyik gyárát, mivel két olyan csecsemő is meghalt, akiket az ő termékükkel etettek. Közben már a légierő járműveivel szállítanak tápszert Európából, és az életpárti republikánusok tiltakozása ellenére elfogadták az új bébitápszertörvényt is.

A koronavírus-járvány okozta gazdasági válság és az ellátási láncokban tapasztalt fennakadások után újabb krízissel kell szembenézniük az amerikai szülőknek. A gyereknevelés korai szakaszának egyik legfontosabb kelléke, a bébitápszer ugyanis hónapok óta több államban is hiányzik az üzletek polcairól. Az egész országot lázban tartó helyzetet egyebek mellett azzal próbálják kezelni, hogy a légierő egyik repülőgépével 35 tonnányi utánpótlást szállítanak Európából az Egyesült Államokba. De hogyan fajulhattak idáig az események, és miben reménykedhetnek a kétségbeesett szülők? Gyárbezárás a piac közel felét uraló óriásnál Két gyerek kórházba került egy bakteriális fertőzés miatt, két másik pedig bele is halt egy fertőzésbe, melyet vélhetően azután kaptak el, hogy az Egyesült Államok legnagyobb tápszergyártójának, az Abbott Laboratoriesnak a tápszeréből ettek. Bár az amerikai tápszerpiac bevételeiből 43 százalékos részesedést kihasító vállalat szerint nincs bizonyítható összefüggés a tápszerük és a fertőzések között, az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (Food and Drug Administration – FDA) februárban bezáratta a cég és egyben az ország legnagyobb tápszergyárát a michigani Sturgisban. Ahogy azt a legnagyobb szereplő piaci részesedése is jelzi, az USA-ban pár cégnél összpontosul a gyártás nagy része. Az Abbott mellett a Perrigo, a Nestle és a Mead Johnson a legnagyobb tápszergyártók az országban. A Bloomberg szerint a négy vállalat együtt 90 százalékos részesedéssel rendelkezik ebben a szegmensben, de az Abbott dominanciáját jól mutatja, hogy a többi vállalat nem volt képes fedezni a szükségleteket azok után, hogy a sturgisi gyárat be kellett zárni. A 2020-as adatok alapján az amerikai csecsemők háromnegyede már féléves kora előtt kap valamennyi tápszert, de a rászoruló családokat segítő rendszer sajátosságai miatt – melyek az Abbott dominanciájához is hozzájárulnak – a hiány pont őket sújtja a leginkább. A társadalom alsóbb rétegeiből származók hamarabb és gyakrabban nyúlnak tápszerhez, akár azért, mert fiatalon szültek, akár azért, mert az Egyesült Államokban nincs szülési szabadság, és hamarabb vissza kell menniük dolgozni – festi le a helyzetet a Time, de a magazin szerint a probléma gyökere ennél sokkal mélyebben, a szövetségi előírásokban és az államok saját szabályozásában keresendő. Sok helyen csak az Abbott termékeit lehet megvenni a támogatásból A magazin beszámolója szerint az Egyesült Államokban 1989 óta létezik egy speciális kiegészítő táplálkozási program nők, csecsemők és gyermekek számára (WIC – Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children), ami a rászoruló családok táplálkozását segíti. A mezőgazdasági minisztérium által működtetett program keretében a szövetségi szegénységi küszöb 185 százalékának megfelelő vagy annál kevesebb jövedelemmel rendelkező családok utalványokat és kártyákat kapnak, melyekkel a szövetségi állam költségén vásárolhatnak maguknak tápszert. A költségek alacsonyan tartása érdekében azonban a Kongresszus előírta az államok számára, hogy versenyeztetés útján válasszanak ki egyetlen gyártót, melynek termékeit a rászorulók a program segítségével ingyen megkaphatják. A programot szövetségi szinten felügyelő szervezet adatai alapján a Politico azt írja, hogy az Abbottnak 49 ilyen szerződése van (államokkal, különböző területekkel és törzsi szervezetekkel), ezeknek köszönhetően alapjáraton 1,2 millió csecsemőt – a WIC-programban támogatott gyermekek 47 százalékát – táplálják a vállalat termékeivel. A kormányzati becslések szerint az Egyesült Államokban eladott tápszerek mintegy felét-kétharmadát ezen a programon keresztül vásárolják meg. Mivel jórészt az alacsony jövedelmű szülők támaszkodnak a tápszerre, a kongresszus lépése oda vezetett, hogy az egyes államokban a pályázat nyertesei uralják az ottani tápszerpiacot. Ez olyan intenzív koncentrálódást indított el az amerikai tápszeriparban, melyhez kevés hasonló példát lehetne felhozni. Az elmúlt évtizedekben csak három vállalat – az Abbott, a Gerber és a Mead Johnson – kapott ilyen WIC-szerződéseket. A piac feletti ellenőrzésük visszatartotta őket az új márkák létrehozásától, ezért az Abbott-termékek közelmúltbeli eltűnése a boltok polcairól a szülőnek lényegében nem biztosított alternatívát – mutatja be a költséghatékonyság jegyében piactorzítóvá vált programot a Time magazin. „Az anyatej-helyettesítő tápszerek piacán tapasztalható rendkívül magas koncentráció komoly kockázatot jelent a csecsemők egészségére nézve, ha egy jelentős gyártó ellátásában bármilyen zavar keletkezik” – írta nyolc demokrata szenátor Tom Vilsack mezőgazdasági miniszternek, akit „azonnali trösztellenes felülvizsgálatra” szólítottak fel. „Ez egy újabb példa arra, hogy a riasztó mértékű koncentráció mennyire árt az amerikai családoknak, és ezt nem lehet tovább figyelmen kívül hagyni” – hangsúlyozták a magazin által idézett levélben. Azóta az is kiderült, hogy az FDA-t már ősszel megkereste a februárban bezárt sturgisi gyár egyik egykori munkatársa, és tájékoztatta őket bizonyos higiéniai hiányosságokról, melyeknek a tápszeres fertőzésekhez is közük lehetett, de ez a helyzet annyira megkötötte a hatóságok kezét, hogy ekkor még nem léptek. Nehéz szülés volt, de elfogadták a bébitápszertörvényt Mostanra már az amerikai légierő gépeit is bevetették tápszerszállításra – a Nestle első, Németországból érkező, 35 tonnás szállítmánya a hétvégén indult útjára –, de az import leginkább csak tűzoltásnak tűnik, mivel a külföldről behozott babatápszerek után 17 százalékos vámot kell fizetni. Közben az Abbott Laboratories – melynek vezérigazgatója a Washington Post hasábjain kért bocsánatot a cégnek az országos babatápszerhiány kialakulásában játszott szerepéért – is megállapodott az FDA-vel arról, hogy újra megnyithatják az országos tápszerellátás negyedéért felelős sturgisi gyárat. De ami ennél is fontosabb a rászoruló amerikai családok szempontjából, május második felére az amerikai törvényhozás mindkét szintje elfogadta a bébitápszerekhez való hozzáférésről szóló törvényt, és Joe Biden elnök már alá is írta a rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a WIC-programok helyi szabályait rugalmasabban kezeljék – így megkönnyíti a rászorulók hozzáférését a számukra szükséges csecsemőtápszerekhez. Továbbá a koreai háború idején elfogadott úgynevezett védelmi termelési törvény értelmében az elnök azt is kötelezővé tette a tápszergyártók alapanyag-beszállítóinak, hogy a tápszergyártókat preferálják, amikor rendeléseket kapnak. Ugyanakkor a piac monopolizálódását is szabályozni kívánó, valamint hatalmas segélycsomagot is magában foglaló törvény elfogadása nem volt zökkenőmentes, mivel az abortuszt a magzat életének védelmére hivatkozva korlátozni akaró republikánusok többsége nem támogatta. A törvényhozás alsó házának számító képviselőházban a republikánusok 90 százaléka, összesen 192 képviselő szavazott a javaslat ellen a Vanity Fair szerint. Ennek ellenére a javaslat tovább ment a szenátusba. A szenátorok között is akadtak olyan republikánus politikusok, akik tiltakoztak a törvényjavaslat ellen. Marco Rubio, Florida szenátora például így kommentálta az azóta elfogadott terveket a Twitteren: A demokrata 28 millió dolláros »bébitápszertörvény« egy vicc, nem bébitápszer KERESLETI, hanem bébitápszer KÍNÁLATI válság van. A Capitoliumban azonban vélhetően már ő sem tiltakozott, hiszen a CNN szerint a szenátus ellenszavazat nélkül fogadta el a törvényt. Nyitókép: Egy élelmiszerbolt majdnem üres bébitápszeres polcai Michigan állam legnépesebb városában, Detroitban idén májusban. Talán még sosem volt ekkora veszélyben az abortuszhoz való jog Amerikában Egy kiszivárgott döntéstervezet szerint a Legfelsőbb Bíróság eltörölheti a mostani abortuszszabályozást, így amerikai nők milliói számára válhat elérhetetlenné a legális és biztonságos terhességmegszakítás lehetősége – még akkor is, ha nemi erőszak áldozatai. Vedd kézbe a 24.hu legemlékezetesebb tartalmait! Izgalmas arcok, kihagyhatatlan történetek Keresd az újságárusoknál, vagy rendeld meg az mc.hu/riporter oldalon! Megrendelem