Talán még sosem volt ekkora veszélyben az abortuszhoz való jog Amerikában

A Roe vs. Wade egy 1970-ben indult per, amelyet a Legfelsőbb Bíróság tárgyalt. Főszereplője a Jane Roe álnéven futó Norma McCorvey volt, aki 1969-ben, 22 éves munkanélküli hajadonként a harmadik gyerekét várta, amikor abortuszt akart elvégeztetni Texasban. Henry Wade Dallas megyei főügyész feladata az volt, hogy betartassa a törvényt, miszerint csak akkor lehet engedélyezni a művi terhességmegszakítást, ha a terhesség veszélyezteti az anya életét.

McCorvey beperelte Wade-et, és az ügy az Legfelsőbb Bíróságig jutott. A felperes azt állította a bíróságon, hogy a texasi jogszabály alkotmányellenesen homályos, és megsérti a magánélethez való, alkotmányosan védett jogot. A bíróságnak arról kellett ítéletet hoznia, hogy az amerikai alkotmány elismeri-e a nők jogát az abortuszhoz – még akkor is, ha erről nincs benne konkrétan szó.

A Legfelsőbb Bíróság 7-2 arányban úgy döntött, hogy elismeri, de ennek a jognak a védelmét egyensúlyban kell tartani a kormánynak azzal a céljával, hogy megvédje a nők egészségét és az „emberi élet lehetőségeit”. Mindez azt jelentette, hogy

az akkor konzervatív többségű bíróság döntése szerint az amerikai nőknek joguk van az abortuszhoz a terhesség első trimeszterének végéig, és ebben az esetben a döntés csak rájuk és az orvosukra tartozik.

Bár McCorvey számára az 1973-ban meghozott ítélet nem jelentett megoldást, mert már megszületett a harmadik gyereke, akit végül örökbe adott, a döntés az egész Egyesült Államokat megváltoztatta. Addig mindössze négy államban volt legális széleskörűen az abortusz, korlátozott formában pedig tizenhat államban. Mivel azonban az alkotmányos törvények felülírják az egyes államok jogszabályait, a maradék harminc államban is semmissé vált az abortusz tiltása. Azt azonban megengedte a döntés, hogy az egyes államok maguk szabályozzák a második és harmadik trimeszterre vonatkozó előírásokat.

A 18. hétig a fenti indokok mellett akkor is elvégezhető az abortusz, ha a terhes nő 18 év alatti, vagy 18 év feletti, de gondnokság alatt áll, vagy terhességét neki fel nem róható egészségi ok, illetve orvosi tévedés miatt nem ismeri fel korábban, illetve ha az egészségügyi intézmény vagy az orvos részéről mulasztás történt. A 20. hétig is megszakítható a terhesség, ha legalább 50 százalék az esélye annak, hogy a magzat genetikai okok vagy valamilyen környezeti hatás miatt károsodott, ezt az orvos állapítja meg.

Magyarországon alapesetben a terhesség 12. hetéig végezhető el az abortusz, de vannak olyan kivételes esetek, amikor ez a határidő kitolódhat akár a 24. hétig is, vagy akár bármeddig is – olvasható a TASZ tájékoztatójában. A 12. hétig tartó határidő esetén a magyar jogszabályok szerint a nemi erőszak, egészségügyi veszély, vagy a magzat súlyos fogyatékossága mellett, elfogadható indokként „a súlyos válsághelyzet” is, vagyis az, „amely testi vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz”. A művi terhesség-megszakítás előtt kötelező részt venni tanácsadáson, de azt nem ellenőrzik, hogy a nő által indokként felhozott súlyos válsághelyzet (például anyagi, családi, munkahelyi, tanulási vagy egyéb okok) fennállnak-e, arról csak a nő jogosult dönteni.

1992-ben született egy másik kapcsolódó döntés (Planned Parenthood vs. Casey, vagy röviden Casey néven), amelyet 5-4 arányban szavaztak meg a legfelsőbb bírák. E szerint „a nőnek az a joga, hogy megszakítsa terhességét a magzat életképessége előtt, a Roe vs. Wade legfontosabb része”, és ezt továbbra is fenn kell tartani. Ez lehetőséget adott a konzervatív vezetésű államoknak arra, hogy apránként szigorítsák a szabályozásukat, és az elkövetkező évek során kilenc államban megalkották az úgynevezett szívdobbanás-törvényeket (heartbeat bills) – igaz, hatályba nem léphettek. Ezek azt mondják ki: onnantól kezdve, hogy lehet mérni „a magzat” szívverését, vagyis a terhesség 6. hetétől kezdve, tilos elvégezni az abortuszt – miközben a magzat nagyjából a 24. hét után lehet csak egyáltalán életképes a méhen kívül. (Mindazonáltal az orvosi terminológia szerint a hatodik hétben még nem magzatról, hanem embrióról beszélünk. Ráadásul egyes szakértők szerint a „szívverés” sem áll meg, mert az embrióknak még nincs kifejlett szívük, tehát nem is lehet valódi szívverésük.)

A szívdobbanás-törvényeket egészen 2021 szeptemberéig sehol sem alkalmazták az alkotmányos törvények miatt, ekkor azonban Texasban életbe léptették a jogszabályt, amely nemcsak a hathetes kor utáni abortusztilalmat írja elő még nemi erőszak és vérfertőzés esetén is, hanem azt is, hogy

bárki pert indíthat azok ellen, akik a törvényt megszegve abortuszhoz segítenek egy nőt.

Ebbe a körbe beletartozhat az abortuszt elvégző orvos, a tanácsadó, a terhességmegszakítást kifizető személy, de szélsőséges esetben még a taxis is, aki az abortuszklinikára viszi a nőt.

A pert indító magánszemély tehát bárki lehet, és egy sikeres per esetén legalább tízezer dollárt kap (ez több mint 3,5 millió forint), valamint az ügyvédi költségeit is megtérítik. A jogszabály a hathetes tilalom betartatását nem az állami hatóságokra bízza, hanem szintén magánszemélyekre.

A texasi törvényt – amelyről részletesen tavaly szeptemberi cikkünkben írtunk – tárgyalta a Legfelsőbb Bíróság is, de a konzervatív többsége érdemi vita nélkül helyben hagyta, és engedte, hogy hatályba lépjen, annak ellenére, hogy szerintük is „komoly kérdések vannak a texasi törvény alkotmányosságával kapcsolatban”. Ez biztató lehet a hasonló szabályozást tervező államok számára, nem csoda, hogy Oklahomában a napokban életbe is léptették a texasi mintára készült abortusztörvényt.

A Roe és a Casey-ügy most azért került elő, mert a Legfelsőbb Bíróság elé vitték a Mississippi államban hatályban lévő abortusztörvényt, amely a terhesség 15. hetéig engedélyezi a szabad művi terhesség megszakítást. A Politicóhoz eljutott dokumentum szerint a Legfelsőbb Bíróság tagjai tavaly decemberben szavaztak a kérdésről, és erről készült egy 98 oldalas tervezet, amelyben a többségi véleményt Samuel Alito fogalmazta meg. Hozzá csatlakozott kilencfős bírói karból még négy, republikánus elnök által kinevezett tag: Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh és Amy Coney Barrett.

A kiszivárgott irat azonban csak egy tervezet, és a Legfesőbb Bíróságon bevett gyakorlat, hogy egy kérdésről többször is szavaznak, folyamatosan változik a szövegezés is, így hivatalosnak csak akkor tekinthető egy döntés, ha kihirdetik – ez jelen esetben nem történt meg, sőt a bíróság hangsúlyozta, hogy egy tervezetről van szó. Az amerikai sajtó szerint az ügyben nyáron várható ítélet, ugyanakkor ez az irat mégis fontos, hiszen kiderül belőle, hogy hogyan gondolkodik a 6-3 arányban konzervatív többségű bíróság.

Alito azt írta a tervezetben, hogy „a Roe kezdettől fogva nagyot tévedett. Indoklása rendkívül gyenge volt, és a döntés káros következményekkel járt. A Roe és a Casey ahelyett, hogy országosan is rendezte volna az abortuszkérdést, vitát szított, és elmélyítette a válságot”. Hozzátette:

ugyanakkor „az alkotmány nem tiltja meg az egyes államok állampolgárainak, hogy szabályozzák vagy megtiltsák az abortuszt”. Alito kimondja, hogy a Roe- és Casey-ügyeket felül kell bírálni, és azzal érvel, hogy a Legfelsőbb Bíróság döntése visszaadná a hatalmat az embereknek és a választott képviselőiknek.

Bár a konzervatív bírák érvelése akár elfogadható is lehet, és egybevágna az amerikai társadalmat átható egyéni szabadság elvével, a texasi és az oklahomai példából látszik, hogy egy ilyen döntést mennyire súlyosan tudná korlátozni az abortuszt fontolgató nők szabadságát az USA számos államában. Főleg, hogy egyes államok még akkor sem tennének kivételt, ha a terhesség nemi erőszak vagy vérfertőzés következménye, és egyedül az anya egészségét vennék mindenhol figyelembe.

Bár a konzervatív bírák álláspontját most már készpénznek veszik, de az nem volt mindig igaz, hogy a republikánus, konzervatív oldal mereven elutasította az abortuszt, miközben a demokrata liberálisok széles körűen támogatták. Ryan Burge, a Kelet-Illinois-i Egyetem oktatója a minap több érdekes ábrát is közzétett, melyek közül az egyiken az látható, hogy nagyjából az 1990-es évek elejéig mindkét oldal szavazói hasonló mértékben támogatták azt, hogy a nők szabadon élhessenek az abortuszhoz való jogukkal. Ekkor azonban elkezdett szétválni az olló, és most már vagy 30 százalékpont a különbség.

I'm just going to throw a bunch of graphs in this thread about views of abortion.

Here's a good place to start – allow abortion for any reason.

1977 vs 2021

Entire Sample: 37% to 54%

Democrats: 35% to 71%

Independents: 35% to 44%

Republicans: 39% to 34% pic.twitter.com/0x4QhXigpd

— Ryan Burge 📊 (@ryanburge) May 3, 2022