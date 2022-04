Két gyerekszínész is meghalt Mariupol ostroma során

A Hvg vette észre az ukrán külügyminisztérium Twitter-bejegyzését, amelyben hírt adtak arról, hogy meghalt két gyerekszínész Mariupolban a város ostroma során.

A Mariupoli Színházban Yelyzaveta és Sonia is Lucy karakterét alakította a Narnia Krónikái: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény című darabban.

Adviser to the Mayor of #Mariupol Petro Andriushchenko: “Two girls died in Mariupol, two little actresses Yelyzaveta and Sonia. Both of them played Lucy in the play “The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe” in the Mariupol Theater.”#ArmUkraineNow pic.twitter.com/L2HHVmQEGy

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) April 23, 2022