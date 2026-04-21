Kiderült a parlament alakuló ülésének időpontja

Az Országgyűlés alakuló ülését 2026. május 9-e 10 órára hívtam össze.

– írja Sulyok Tamás köztársasági elnök a Facebookon. Ez megfelel Magyar Péter leendő miniszterelnök kérésének, aki azt szerette volna, hogy az alakuló ülés hétvégén legyen, mert így sokan tudnak elmenni a támogató gyűlésre, amelyet a Kossuth térre szervez.

Magyar azt is szeretné, hogy a miniszterelnöki esküt még az alakuló ülésen letehesse. A kormány tagjait viszont csak az alakuló ülés után lehet megválasztani, mert először meg kell hallgatnia őket a parlament bizottságainak.