magyar pétersulyok tamásparlamentalakuló ülés
Belföld

Kiderült a parlament alakuló ülésének időpontja

Támogatói ünneplik a Tisza Párt magyar parlamenti választásokon elért győzelmét Budapesten 2026. április 12-én.
admin Kerner Zsolt
2026. 04. 21. 19:11
Az Országgyűlés alakuló ülését 2026. május 9-e 10 órára hívtam össze.

– írja Sulyok Tamás köztársasági elnök a Facebookon. Ez megfelel Magyar Péter leendő miniszterelnök kérésének, aki azt szerette volna, hogy az alakuló ülés hétvégén legyen, mert így sokan tudnak elmenni a támogató gyűlésre, amelyet a Kossuth térre szervez.

Magyar azt is szeretné, hogy a miniszterelnöki esküt még az alakuló ülésen letehesse. A kormány tagjait viszont csak az alakuló ülés után lehet megválasztani, mert először meg kell hallgatnia őket a parlament bizottságainak.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Nagy csalódás nekem az erdélyi emberekben” – Balogh Levente fenyegetésekre hivatkozva lemondta erdélyi turnéját
ByeAlex: El tudjátok képzelni azt az embert, aki Németh Balázs-os plakátot szeretne magának, és még el is megy érte?
A Fidesz-frakció kiállt Sulyok Tamás mellett: A választási győzelem egyetlen pártnak sem ad felhatalmazást arra, hogy az alkotmányos garanciákat ellenőrzés nélkül eltörölje
Gajdics Ottó a választási elemzéséből készült sanzonparódiára panaszkodott – majd ezt is megzenésítették
BBC: Pendrive-okkal keresték meg hivatalnokok a Tiszát, hogy megtarthassák az állásukat
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik