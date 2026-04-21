Erzsébetet nem a trónra szánták, mégis a korona lett a végzete – így telt az évszázad királynőjének gyerekkora

Erzsébet yorki hercegnő 1926. április 21-én látta meg a napvilágot a londoni Mayfair negyedben, anyai nagyszüleinek Bruton Street-i otthonában. Ő volt York akkori hercegének és hercegnéjének – akik később a VI. György király és az Erzsébet királyné címeket viselték – első gyermeke. Szülei nagy örömmel fogadták a kislány érkezését, ám ekkor még fogalmuk sem volt arról, milyen szerep vár majd rá, és mekkora hatással lesz a történelemre.

A gyerek érkezése a nép számára is fontos esemény volt: többen, köztük riporterek várakoztak a Bruton Street-i ház körül, remélve, hogy láthatják majd a királyi család tagjait, akik az újszülött Erzsébethez érkeznek. Nem kellett csalódniuk, V. György király és felesége, Teck Mária királyné ugyanis az elsők között látogatták meg a családot, hogy köszöntsék a kis hercegnőt, akit Mária úgy jellemzett:

kis drágaság gyönyörű arcszínnel és szép szőke hajjal.

A család szeme fénye

Unokahúga születésekor az akkori trónörökös, Eduárd walesi herceg még nem házasodott meg, a legtöbben egyébként is úgy gondolták, rengeteg ideje maradt még feleséget találni és gyermeket nemzeni, hogy valaki követhesse őt a trónon. Erzsébet ekkor harmadik volt az öröklési rendben, előtte apja, György yorki herceg állt a képzeletbeli rangsorban.

Mivel szüleit a királyi teendőik sűrűn elszólították otthonról, a fiatal Erzsébetre gyakran dadák és nevelőnők vigyáztak. Anyja és apja nem meglepő módon a gyerek első szaváról is lemaradtak: dadája tanította meg neki az „anyut”, amit utána a hercegnő előszeretettel használt. Többeket is így köszöntött, mielőtt édesanyja hazatért volna a külföldi körútjáról.

Erzsébet hamar népszerű szereplője lett a korabeli brit újságcikkeknek, és a királyi család idősebb tagjai is felettébb kedvelték: nagybátyja, Eduárd gyakran meglátogatta, boldogan csevegett vele, és ajándékokkal is elhalmozta. Úgy tudni, nagyapja is vevő volt gyermeki ötleteire:

kísérői egyszer négykézláb találták a királyt, amint lónak tettette magát az unokája kedvéért, és engedte, hogy a kis Lilibet a szakállánál fogva vezesse őt.

Apropó, ez a becenév: születése évében a hercegnőt Erzsébet Alexandra Mária névre keresztelték: első keresztnevét anyja után kapta, a másodikat apai dédanyja, Alexandra királyné, a harmadikkal pedig az apai nagyanyja, Mária királyné után. Közeli családtagjai azonban Lilibetnek szólították, Erzsébet ugyanis nehezen tudta kimondani az angol Elizabeth-et, amiből így Lilibet lett. Sok-sok évvel később, 2021-ben született dédunokája, Harry herceg és Meghan Markle második gyereke, Lilibet Diana részben az ő tiszteletére kapta a nevét.

Egy idilli gyermekkor

Elfoglaltságai ellenére a yorki hercegi pár gondosan ügyelt arra, hogy a család együtt is töltsön – ma divatos kifejezéssel élve – minőségi időt.