114 éve nem érte ilyen durva pofon a Chelsea-t

A hazaiak a 3. percben szereztek vezetést Kadioglu révén, az 58. percben Hinshelwood növelte az előnyt, a 3-0-s végeredményt pedig a ráadásban Welbeck állította be.

A Brighton a sikerével megelőzte a Chelsea-t, és feljött a hatodik helyre, míg a londoniak problémái egyre súlyosbodnak.

A csapat sorozatban ötödször kapott ki a Premier League-ben, ráadásul egyiken sem szerzett gólt, ilyen gyatra sorozatra 1912 óta nem volt példa.