114 éve nem érte ilyen durva pofon a Chelsea-t

Chelsea's French defender #27 Malo Gusto (R) vies with Brighton's Japanese midfielder #22 Kaoru Mitoma (L) during the English Premier League football match between Brighton and Hove Albion and Chelsea at the American Express Community Stadium in Brighton, southern England on April 21, 2026.
Glyn KIRK / AFP
A Chelsea védője, Malo Gusto és a Brighton japán Mitoma Kaoru harca
24.hu
2026. 04. 21. 23:09
Chelsea's French defender #27 Malo Gusto (R) vies with Brighton's Japanese midfielder #22 Kaoru Mitoma (L) during the English Premier League football match between Brighton and Hove Albion and Chelsea at the American Express Community Stadium in Brighton, southern England on April 21, 2026.
Glyn KIRK / AFP
A Chelsea védője, Malo Gusto és a Brighton japán Mitoma Kaoru harca
Idegenben 3-0-s vereséget szenvedett a Chelsea labdarúgócsapata a Brightontól a Premier League 34. fordulójának keddi mérkőzésén.

A hazaiak a 3. percben szereztek vezetést Kadioglu révén, az 58. percben Hinshelwood növelte az előnyt, a 3-0-s végeredményt pedig a ráadásban Welbeck állította be.

A Brighton a sikerével megelőzte a Chelsea-t, és feljött a hatodik helyre, míg a londoniak problémái egyre súlyosbodnak.

A csapat sorozatban ötödször kapott ki a Premier League-ben, ráadásul egyiken sem szerzett gólt, ilyen gyatra sorozatra 1912 óta nem volt példa.

Premier League, 34. forduló

Brighton – Chelsea 3-0 (1-0)
gól: Kadioglu (3.), Hinshelwood (58.), Welbeck (90+1.)

