„Ha nem tenném, elismerném” – Borbás Marcsi beperli az őt árulónak nevező Kocsis Mátét

Kedd este Borbás Marcsi volt Gulyás Márton vendége a Partizán stúdiójában, ahol téma volt az is, hogy Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy vasárnapi Facebook-posztban árulónak nevezte Borbást, miután utóbbi egy interjúban azt mondta, ma kétszer annyit kell dolgoznia, hogy ugyanannyija legyen, mint régen. Kocsis a posztjában úgy fogalmazott:

Borbás Marcsi, aki évek alatt közel 3 milliárdot kapott a főzős műsoraira, de pont a választások előtt kezdte el azt érezni, hogy neki »kétszer annyit kell dolgoznia ugyanazért a pénzért, mint régen«.

Borbás most a Partizánban is megerősítette, hogy nem a választásokkal kötötte össze a gazdasági diagnózisát.

A gazdasági helyzettel kötöttem össze, millió összetevőből alakul ki egy ilyen gazdasági helyet. Én nem neveztem meg senkit, de azt hiszem, nem is gondoltam ilyenre.

Mint mondja, ő soha nem virágnyelven, hanem egyértelműen szokott fogalmazni.

16 év, 800 műsor

Sajnálom, hogy ezt így vette, és sajnálom, hogy ebből… Legalább van egy pozitívuma. Legalább találtak egy arulót, vagy egy bűnöst. Hogy most legalább van egy. De! Ezt most muszáj mindenek előtt helyre tennem, mert ami a legnagyobb port kavarta, az a 3 milliárd. Muszáj tisztába tenni ezt a fogalmat: én 16 év alatt, pontosan nem tudok utánaszámolni, de feltételezzük, hogy ez egy pontos szám, vagy közelít a pontos számhoz. 16 év alatt a műsorok számát körülbelül kiszámoltam, körülbelül 800 műsor a közmédia részére, ami ebből elkészült.

„Soha nem én kaptam ezt a pénzt, ez az én fő problémám, hogy ezt úgy mondja, mintha én kaptam volna 3 milliárdot. Egy: én nem kaptam, ez egy műsorgyártási költség, tehát közpénz, amiből a közmédia részére elkészült körülbelül 800 műsor a 16 év alatt, ami most is a közmédia tulajdona. Ez olyan, mintha egy ház kivitelezője kapna egy bizonyos összeget, felépítené a házat, és akkor azt mondanák, hogy az az ő háza. Nem! Én arra kaptam ezt a költségvetést, erre a 800 műsorra egyenként, hogy a közmédia részére elkészítsem ezeket a műsorokat.”

Hangsúlyozta, hogy az említett műsorai nagyon magas nézettséggel mentek, sokszor lettek ismételve, sőt külföldre is eladták az adásokat. Úgy véli, meg is szolgálták ezt a költségvetést.

Egyébként pedig ezeknek a műsoroknak a bekerülési költségét nem én határozom meg. Van egy piaci ár, amiből el lehet készíteni.

Hozzátette, hogy bruttó összegről van szó, amiből még lejön az ÁFA.

Maga az egész produktum, amit mi létrehoztunk, arra nagyon büszke vagyok. Talán ez lenne a feladata is egy köztelevíziónak, egy nemzetet erősített ez a műsor. A legkülönbözőbb helyeken feldolgoztuk a legkülönbözőbb értékeket, ami mögött mindig ember állt, és láttuk, hogy micsoda emberekből állunk mi. Egy-egy közülünk, és hogy mennyi értékünk van. Nem mindig csak a rossz dolgokat hallottunk, hanem ott van egy kordokumentum arról, hogy milyen épített, természeti kincseink, milyen néphagyomány-kincsünk, milyen gasztronómiai kincsünk, milyen tehetséges embereink vannak. Szóval annyi levelet kaptunk külföldről is, hogy ez a kapocs a haza és köztük, hogy ez adja az erőt nekik. Az egész stábommal azt gondolom, hogy mi nagyon büszkék vagyunk erre.

Gulyás érdeklődésére Borbás kijelentette: nagyon helyes dolognak tartja, hogy az MTVA-nál valószínűleg lesz egy alapos átvilágítás, hogy világossá váljon, mire ment el évi 140-160 milliárd forint. Ha pedig valóban lesz egy nagy revizor vizsgálat, örömmel áll elébe.

A beszélgetés alkalmával szóba kerültek azok a kommentek is, melyeknek írói azzal vádolják Borbást, hogy közpénzen végigeszi és végigissza az országot. Bár azt mondja, csak a közönsége kis részéről kapta ezt a visszajelzést, rosszul érinti.

Mert ez egy nagyon nehéz munka. Én 27 évig utaztam az országban és a Kárpát-medencében, kutattunk és feldolgoztunk számunkra fontos és értékes témákat. Annyit tudtam erre mondani, hogy csak jöjjön velem, aki ezt gondolja. Csak akkor üljön le, akkor keljen fel, akkor egyen, amikor én, akkor térjen nyugovóra, amikor én. Nem kell gondolkodni, nem kell felelősséget vállalni, csak annyit álljon, annyit mozogjon. Semmi mást, és akkor meglátjuk, hogy utána mi a gond.

A téma kapcsán még egy dologra felhívta a figyelmet:

Egy bűncselekmény, amivel engem vádolnak, ezért érint nagyon rosszul. Mert a közpénz felhasználása saját javaimra azért, hogy egy politikai pártnak… mit csináljak? Szolgáljak? Ebből ez látszik, ez jön ki, és ez bűncselekmény. Nekem a problémám ezzel ez. Egyelőre nem értem, hogy a köztévé hogy nem nyilvánult meg például ebben a témában, mert ez nekik is kellemetlen. Kocsis Máté ugye a pártnak a frakcióvezetője, tehát gondolom, akkor ez a párt véleménye, úgyhogy azért nem várok másik megnyilvánulást.

Azt mondja, mindig is távol tartotta magát a politikai megnyilvánulásoktól, nem állítja viszont, hogy a kormánynak bizonyos dolgokban nem dolgozott, néhány éve például ő népszerűsítette az augusztus 20-ai Összművészeti Fesztivált. Szerinte utóbbi igenis beletartozik egy népszerű szerkesztő-műsorvezető feladatai közé.

„A pártnak soha életemben nem dolgoztam, de nem is volt felém soha ilyen kérés.”

Beperli Kocsis Mátét

Kocsis Máté róla szóló kijelentésével kapcsolatban leszögezte:

Eddig sem, és ezután sem fogok nyíltan politizálni. Most ennyire, amennyire ide belóg a politika, ebbe az ügybe, kénytelen vagyok. Mert el kell mondanom a saját nézőpontomat és igazságomat. De az, hogy ők, vagy ő mit gondolt, hogy mihez ér a kötelességem, pont erre gondolom azt, hogy amiről itt szó van, amivel én meg vagyok vádolva, az bűncselekmény. Közpénzzel való visszaélés bűncselekménye, én ezt nem hagyhatom, hogy egy ilyennel megvádoljanak. Perre megyek.

Azt mondja, ha nem perelne, azzal elismerné azt, amit Kocsis mondott.

Ne vádoljon senki ilyennel. Egész életemben megpróbáltam nagyon becsületes maradni, és a saját fontos ügyeimet szolgálni: a néphagyaték, a gasztronómia, a kertészet, a fenntarthatóság, környezetvédelem, az épeszű élet, hogy hogy tudsz egészségesen, normálisan kapcsolódni a másik emberhez, az embert megmutatni mindez mögött. Én ezt nem árultam el soha, nekem ez a küldetésem, ehhez próbálok hű maradni, és ezt próbálom maximálisan a kollégáimmal teljesíteni. Semmi más nem érdekel, ez az életem mozgatója.

Politikai kéréseket, utasításokat bevallása szerint nem kapott, de olyan előfordult, hogy egyik-másik szakács nem jöhetett a műsorába, aminek okát nem tudták neki megmagyarázni.

Szerinte egy igazi demokráciában vesztes párt van, de vesztes ember nincs

Azt mondja, váratlanul érte és felháborította a vád, amit Kocsis Máté megfogalmazott vele szemben, de úgy véli, itt nem is ő a lényeg, hanem maga a jelenség. Szeretné, ha mindenki abba gondolna bele, hogy csak akkor lehet előre menni, ha ezt befejezzük, politikai és emberi oldalról is.

A legkülönbözőbb méretű közösségek szintjére lecsúszik, és végül az ember és ember között is ott van. Körülöttem, a legközelebbi ismerőseim, barátaim, rokonságom körében is ott van ez a mérgező dolog. Ha valaki nem ugyanúgy gondolkodik, mint a másik, akkor ez vérre megy. Szerintem egy igazi demokráciában van vesztes párt, de nincs vesztes ember. Az igazi demokráciában egy egész nemzetet kell képviselnie annak a pártnak, aki most, ezúttal megkapta a lehetőséget, akit többen szeretnének, hogy irányítsák az országot. Ha igazi demokrácia van, akkor ők mindenkit kell, hogy képviseljenek. […] Ha valaki most nem a nyertes pártra húzta az x-et, attól ő még nem vesztes. Neki ugyanúgy áll a zászló, és ugyanannyira kell, hogy képviselje az új kormány az ő érdekeit, mint az előző. Szeretném, ha az emberek ezt valahogy beépítenék, hogy nem te vagy a vesztes.

Gulyás Márton később arról is kérdezte Borbást, érezte-e valaha azt, hogy a köztévénél használták, vagy megpróbálták használni, miközben a csatornán dezinformáció áradt a nézőkre. A kérdésre nemmel felelt, ugyanakkor hozzátette, hogy ez lehet azért, mert 15 éve nincs tévéje, és nem látta, hogy mi megy le a műsora előtt vagy épp után.

Boldogabb lettem volna, ha ez nincs, ez természetes, mert egy megszállott televíziós vagyok, és megszállott közszolgálatis. Azt gondolom, egy közszolgálati televíziónak az a feladata elsőként, hogy ismerje azt a nemzetet, akinek a közszolgálatát el akarja végezni. Ez a legfontosabb, mert ha ismeri, akkor tudja, milyen társadalmi rétegekből áll, nekik milyen gondjuk, igényük, vágyuk van, és minden igényüket mindig egy hajszállal az adott szintjük fölött tud kiszolgálni. És ezért mindig egy hajszállal feljebb tud emelni minden társadalmi réteget. Szerintem ez az alapvető feladata, hogy mindenkit kiszolgáljon, politikai hivatartozás, vallás, etnikumra, korosztályra való tekintet nélkül. És mindig arra kell törekednie, hogy mindig egy hajszállal feljebb emelje őket, mint ahol vannak, és nem lejjebb tolja.

Hozzátette, ő ezt egyik televíziónál sem látja. Szerinte egy közszolgálati televíziónak ráadásul etalonnak kell lennie, mint például a BBC-nek, és a nézőknek biztosnak kell lennie abban, hogy ha odakapcsolnak, bármilyen témában megbízható beszélgetéseket hallhatnak, amiket viszonyítási alapként értékelhetnek.

A jelenleg uralkodó lincshangulattal kapcsolatban úgy fogalmazott: aki ártott az országnak és a nemzetnek, lelki, anyagi vagy erkölcsi kárt okozott, azt számon kell kérni, de szerinte az agresszív, kárörvendő stílus elítélendő. Úgy véli, fontos, hogy a bűnös emberrel szemben is legyünk együttérzőek.

Senkit nem akarok felmenteni, de mindenkit arra szeretnék kérni, hogy legyen empatikus, azokkal szemben is, akinek a vérét szeretné meginni. Biztos, hogy nem jó ez a lincshangulat. […] Szerintem a legegyszerűbb az lenne, hogy aki úgy érzi, hogy valami kárt okozott, az kiáll és vállalja

– tette hozzá.