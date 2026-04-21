XIV. Leó: Gyilkos az a gazdaság, amelyben a profitot helyezik mindenek fölé

Az emberek közötti nagy vagyoni különbségeket és a profit mindenekfelettiségét bírálta kedden XIV. Leó pápa afrikai körútjának negyedik és egyben utolsó állomásán, Egyenlítői-Guineában. Figyelmeztetett: a háborúk és a nemzetközi jog semmibevétele miatt veszélyben van az emberiség jövője.

A katolikus egyházfő Angolából érkezett a Guineai-öböl partján fekvő közép-afrikai országba. Egyenlítői-Guinea 1,8 milliós lakosságának több mint 70 százaléka vallja magát katolikusnak. XIV. Leó először a Guineai-öbölben fekvő Bioko szigetre ment, ahol a volt főváros, Malabo található, és ott megemlékezett elődjéről, a napra pontosan egy évvel ezelőtt elhunyt Ferenc pápáról.

Gyilkos az a gazdaság, amelyben a profitot helyezik mindenek fölé

– jelentette ki Leó pápa. „Mára sokkal egyértelműbbé vált, mint az elmúlt években volt, hogy a fegyveres konfliktusokat gyakran a kőolaj és az egyéb ásványkincsek gyarmatosítása gerjeszti, és a gyarmatosítók nem törődnek a nemzetközi joggal és a népek önrendelkezésével” – hangsúlyozta.

Az emberiség jövője veszélyben van a világban zajló háborúk és a nemzetközi jog semmibevétele miatt

– figyelmeztetett.

Kijelentette, hogy minden közhatalomnak fel kell számolnia a fenntartható emberi fejlődés akadályait.

A katolikus egyházfőt a közelmúltban többször is durva szavakkal támadta Donald Trump amerikai elnök.

(MTI)