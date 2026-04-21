Élő adásban akasztotta fel magát egy férfi Németországban, egy Siklóson élő nézője biztatta

Élő adásban akasztotta fel magát egy Németországban élő férfi. Egy Siklóson élő nézője az interneten biztatta arra, hogy tegye meg. A Siklósi Járási Ügyészség vádat emelt a magyar férfi ellen.

A Baranya Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a sértett tavaly októberben saját közösségi médiás csatornáján élő adásban nyakára helyezett egy kábelt, amelynek másik végét egy fához rögzítette, nézőinek pedig többször kijelentette, hogy öngyilkosságot kíván elkövetni oly módon, hogy kábellel a nyakában lelép a mellette lévő létráról.

Az élő közvetítéshez többen is csatlakoztak, akik valamennyien megkísérelték a Németországban élő férfit lebeszélni a szándékáról, a vádlott azonban azt kérdezte, hogy valóban meg akar-e halni. Miután a sértett igennel felelt, a siklósi férfi arra buzdította, hogy akkor viszont csinálja meg.

A terhelt kijelentését követően az áldozat nyomban felállt a létrára, majd onnan lelépett, amelynek következtében a kötél szorítása miatt életét vesztette. Több néző ezt követően bejelentést tett a hatóságoknak, majd a német rendőrség az elhunyt férfit lakóhelyének közelében találta meg.

A vádhatóság közleménye szerint a sértettben az öngyilkosság gondolata már korábban kialakult, azonban a vádlott rábíró kijelentése erősítette meg és véglegesítette a szándékában. A Siklósi Járási Ügyészség öngyilkosságban közreműködés miatt emelt vádat a helyi férfi ellen.