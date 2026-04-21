Oroszbarát a leendő bolgár miniszterelnök, de szakértőnk szerint nem olyan lesz, mint Orbán Viktor

Az elmúlt öt évben Bulgáriában nyolc parlamenti választást tartottak, s az előző hét voksolás után nem sikerült stabil kormányt alakítani a balkáni országban. Ehhez képest óriási áttörést jelent, hogy a most vasárnapi választást a Progresszív Bulgária (PB) egy pár hete, március elején alakított balközép párt nyerte, a szavazatok 44,6 százalékát megszerezve. A párthoz csak nemrég csatlakozott a miniszterelnök-jelölt, Rumen Radev is, aki a köztársasági elnöki posztról mondott le idén januárban.

A 2017 és 2026 között az állam élén álló Radev terve a vártnál is jobban sikerült. Bulgáriában évtizedek óta nem látott esemény következett be: egyetlen párt szerzett abszolút többséget a 240 tagú nemzetgyűlésben, ahol a PB-nek 130 mandátuma lesz. Ekkora sikert utoljára 1997-ben ért el bolgár politikai tömörülés. A 130 mandátum birtokában pedig a PB stabil kormányt alakíthat Szófiában, ahol 2021 óta váltották egymást a különböző miniszterelnökök és kabinetek.

Radev programjában az Oroszországgal való kapcsolatok javítását, az orosz energiaimport helyreállítását és az EU energiapolitikájának bírálatát hangsúlyozta, emiatt gyakran hasonlították a magyar politikához, azon belül is a Fideszhez és Orbán Viktorhoz. Bár euroszkeptikus, azt mondta, Bulgária folytatja európai útját, csak „pragmatikusabb” megközelítésre van szükség.