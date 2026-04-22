Acélépítési trendek 2026: beruházások rajtra készen

2026-ban a magyar ipari és logisztikai beruházások piaca, érthető módon, különleges képet fest: egyszerre tükröz bizonytalanságot és fejlesztési törekvéseket. A vállalkozások mérlegelnek, de az uniós források látótérbe kerülésével, a gazdasági környezetben már érzékelhetők a stabilizációs várakozások és a beruházási kedv javulására utaló jelek, amelyek egyre inkább egy határozott élénkülés lehetőségét vetítik előre.

Raport László, a Frisomat Magyarország ügyvezetője szerint: „Jelen periódusban a vállalatok még kivárnak. A hosszú távú tervezés és a fenntartható megoldások iránti igény azonban kiemelkedően erős, számos projekt előkészítési fázisban van, melyek gyorsan indítási fázisba kerülhetnek, amint a finanszírozási környezet kedvezőbbé válik.”

Ami számít: ár és gyorsaság

A szakértő tapasztalatai szerint az elmúlt időszakban a nemzetközi piac is jelentősen lelassult. Az infláció, az alapanyag- és energiaárak ingadozása európai szinten is visszafogta a beruházásokat. A Frisomat cégcsoport statisztikái alapján a szakterületükön a kereslet Európában átlagosan 15%-kal, Magyarországon közel 35%-kal csökkent. A közelmúltban azonban több előkészített projekt is felkerült újra a tárgyalóasztalra, amiből a beruházói bizalom fokozatos visszatérésére lehet következtetni.

Hazánkban a beruházók számára jelenleg az ár a legfontosabb kulcskérdés: „Az ügyfelek rendkívül árérzékenyek, ami őszintén szólva, jogos jelenség az aktuális helyzetben. Pozitív tapasztalat viszont, hogy fejlesztésekről nem szívesen mondanak le és ez egy stabil jövő megalapozásában fontos elv, de jelen pillanatban inkább keresik a hatékonyabb, gyorsabban megtérülő megoldásokat” – magyarázta az ügyvezető.

Ezen szempontok mentén az acélcsarnokok előnyt képviselnek: a teljes folyamat, mint tervezés, gyártás és szállítás, akár 6-7 hét alatt megtörténhet a megrendeléstől. A Frisomat projektjei alapján az 500-1500 négyzetméteres csarnokok a legnépszerűbbek jelenleg. Ez az a méret, amely rugalmasan használható és elegendő teret biztosít gyártáshoz, logisztikához vagy éppen mezőgazdasági célokhoz.

A 10.000 négyzetméter feletti raktárak is egyre gyakoribbak, ez pedig azt mutatja, hogy sok vállalat hosszú távon gondolkodik, és bővíthető, moduláris megoldásokat keres.

Energiatermelés, már nem csak a tetőn

Ma már szinte nincs olyan új csarnok, amelynél ne számolnának a fenntarthatósággal és az energiahatékonysággal. Az energiafüggetlenség iránti igény felértékelődött, a vállalatok egyre inkább stratégiai beruházásként tekintenek ezekre a megoldásokra: tudatosan terveznek, és nemcsak a működési költségek csökkentése miatt, hanem a hosszú távú vállalati fenntarthatóság jegyében is. Ennek fényében a napelemes rendszerek szinte alapigénnyé váltak, így a Frisomat tervezői is már a statikai számításoknál figyelembe veszik a panelek plusz terhelését a gyors és biztonságos telepítés érdekében.

A tetőre szerelt napelemes rendszer azonban nem az egyetlen opció. Egyre több vállalat keresi az alternatív megoldásokat, például a napelemes parkolókat, amelyek egyszerre biztosítanak energiatermelést, árnyékolást, a parkoló autók védelmét, és lehetőséget adnak az esővíz gyűjtésére. Ezek a moduláris, előregyártott szerkezetek egyszerűen bővíthetők, így a vállalatok a jövőben is könnyen növelhetik kapacitásukat, miközben kihasználatlan tereik energiatermelő felületté alakulnak.

Raport László, a Frisomat Magyarország ügyvezetője bizakodó a témával kapcsolatban: „A napelemes parkolók piaca Magyarországon még gyerekcipőben jár, de az érdeklődés gyorsan nő és központi szerepet kaphat a következő évek beruházásaiban. Ezek ugyanis nem csak energiát termelnek, hanem a telephely funkcionalitását is növelik, miközben a fenntarthatósági szempontoknak is tökéletesen megfelelnek.”

Mindezek alapján a tendencia tisztán mutatja, hogy a zöld szemlélet már nem extra, hanem stratégiai előnyt jelöl: aki időben fejleszt, hosszú távon jelentős költség- és energiamegtakarítást érhet el, miközben a piaci versenyben is előrébb léphet. Éppen ezért érdemes már most felkészülni a gazdasági élénkülés időszakára.

Mi várható a következő időszakban?

A piaci várakozások szerint a gazdasági környezet fokozatos stabilizálódása, az uniós támogatások újraindítása és a beruházási bizalom újbóli megszilárdulása rövid időn belül új lendületet adhat a fejlesztéseknek és indíthatóvá válnak az előkészített fázisban várakozó projektek.

A gyorsan megvalósítható, költséghatékony megoldások iránti igény már eddig is tapasztalható növekedése alapján pedig az acélépítés a gazdasági élénkülés egyik legfontosabb pillére lehet.

