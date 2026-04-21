Gulyás Gergely: Több száz Magyar Péter él az országban, az új kétharmad esetleg meg kívánja szüntetni esetükben a választáson való indulás lehetőségét?

Ágh Péter mandátuma, avagy a Tisza Párt kisstílűsége

– ezzel a felütéssel kezdi írását Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, amelyben a Vas 2-es kerületben kialakult helyzetről értekezik.

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke közölte, hogy a sárvári körzetben győztes fideszes Ágh Pétert nem tekinti országgyűlési képviselőnek, mert szerinte a Vas megyei 2-es választókerületben egy orosz típusú megtévesztéssel átszőtt szavazás zajlott. Indult ugyanis egy kamu Magyar Péter, a leendő miniszterelnök nevét viselő „független jelölt” , aki elvitte a szavazatok csaknem 1 százalékát, és ezzel szoros versenyben Ágh Péter javára billentette a kerületet. A valódi Magyar Péter ezért megismételné Vas 2-ben a szavazást.

Gulyás azt írta, hogy miközben a Tisza kétharmados győzelmet aratott, „a leendő miniszterelnök két napja azzal tölti idejét a nyilvánosság előtt, hogy Ágh Pétert szidalmazza”. „141 parlamenti mandátum birtokában – úgy, hogy Ágh Péter tiszás ellenfele is mandátumot szerzett – nem méltatlan ez? Kellő indok erre, hogy indult egy Magyar Péter nevű független jelölt is? Többszáz Magyar Péter él az országban, az új kétharmad esetleg meg kívánja szüntetni esetükben a választáson való indulás lehetőségét?” – kérdezte Gulyás, aki szerint „a kétharmados sikert elérő győztesekbe is szorulhatott volna némi nagyvonalúság”.

A választások után a győztesek törvényszerű mézeshetei következnek. Ezek most vannak. Az emberi karakter nemcsak abban mutatkozik meg, hogy ki hogy viseli a vereséget, hanem abban is, hogy ki hogyan viselkedik győztesként

– írta.