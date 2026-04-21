A Fidesz-frakció kiállt Sulyok Tamás mellett: A választási győzelem egyetlen pártnak sem ad felhatalmazást arra, hogy az alkotmányos garanciákat ellenőrzés nélkül eltörölje

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 04. 21. 15:31
Petíció indult, amely szerint az elnök nem pecsételőgép.

A Fidesz-frakció a Facebookon jelentette be, hogy kiállnak Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett.

Álljunk ki Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett! Mutassuk meg, hogy hogy nincs egyedül, álljon ellen a Tisza nyomásának, fenyegetőzésének és maradjon hivatalában, hogy megvédje közös értékeinket! Írjuk alá minél többen az erre indult petíciót! Link a kommentben.

– írják. A petíció maga pedig a Citizengo oldalon fut, a címe az, hogy

Tiszteletet a hivatalnak: Tartson ki, Elnök Úr!

Eddig 16 ezernél több ember írta alá, a cél húszezer aláírás.

A mellékelt szövegben szerepel, hogy

Ha az elnök úr megfutamodik, a TISZA nem csupán mandátumokat nyer: ellenállás nélkül veszi be az alkotmányos fékek hivatalait. Csakhogy Magyarország államfője nem pecsételőgép, amelyet a hatalomátvétel ceremóniájára felhasználnak, majd félredobnak. Magyarok milliói, akik kiálltak az élet, a család, a hit és a nemzeti folytonosság mellett, azt látnák, hogy az elért eredmények azonnali veszélybe kerülnek.

A petíció szerint a közakarat megváltoztathatja, mi történik, mert most lehet megerősíteni Sulyok Tamást a hivatalában. Közvetlenül ezután dobja le a legerősebb állítását a szöveg, különösen az elmúlt 16 év ismeretében:

A választási győzelem egyetlen pártnak sem ad felhatalmazást arra, hogy az alkotmányos garanciákat ellenőrzés nélkül eltörölje.

Elkaszálta az Európai Bíróság az Orbán-kormány büntetőadóját
Ókovács Szilveszter Magyar Péternek: Pár éve még volt nevem, sőt lakcímem is számodra, üzenni sem kellett
A világ legszebb sztárjának választott Anne Hathaway a vörös szőnyegen bizonyította: jó döntés született – galéria
Kvíz a konyhaművészeknek: tudod, mit jelentenek ezek a gasztronómiai kifejezések?
Legfőbb Ügyészség főosztályvezetője: Külön nyomozócsoportot állít fel a KNYF, kiemelt szempont az MNB-s vagyon felderítése és visszaszerzése
