Hegedűs Zsolt nagy neveket és nagy meglepetéseket ígér az egészségügyben

„Az egészségügy, hála istennek, egy olyan helyzetbe került, hogy a munkacsoportjaink több mint másfél éve finomítgatják azokat a szakmai anyagokat, amit természetesen még át kell beszélni a szakmával és a társadalommal is. Az egész minisztériumnak a szerkezetfelállítására én már tavaly, a váci konferencián felhatalmazást kaptam Magyar Pétertől, és onnantól el is indult a folyamat. Mi már olyan sziklaszilárd szerkezettel és olyan emberekkel, szürkeállománnyal, ami, remélem, az egész társadalomnak és szakmának a megelégedésére fog szolgálni” – mondta Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi miniszterjelöltje, aki sokat sejtetően megjegyezte, hogy olyan nevekkel fognak majd előrukkolni, amelyekkel nagy meglepetést fognak okozni. De erről többet nem árult el.

„Érezzük a felelősséget, hogy ezt nekünk meg kell tudnunk csinálni, egy olyan szemlélettel, ami a fejlett európai és a legjobb gyakorlatok bevonását jelenti Magyarországon” – fogalmazott az egészségpolitikus a kedd délben publikált videójában.