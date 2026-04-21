egészségügyhegedűs zsolttisza
Belföld

Hegedűs Zsolt nagy neveket és nagy meglepetéseket ígér az egészségügyben

Varga Jennifer / 24.hu
Hegedűs Zsolt a boldogságtól táncolva a Tisza Párt eredményváróján.
24.hu
2026. 04. 21. 13:29
„Az egészségügy, hála istennek, egy olyan helyzetbe került, hogy a munkacsoportjaink több mint másfél éve finomítgatják azokat a szakmai anyagokat, amit természetesen még át kell beszélni a szakmával és a társadalommal is. Az egész minisztériumnak a szerkezetfelállítására én már tavaly, a váci konferencián felhatalmazást kaptam Magyar Pétertől, és onnantól el is indult a folyamat. Mi már olyan sziklaszilárd szerkezettel és olyan emberekkel, szürkeállománnyal, ami, remélem, az egész társadalomnak és szakmának a megelégedésére fog szolgálni” – mondta Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi miniszterjelöltje, aki sokat sejtetően megjegyezte, hogy olyan nevekkel fognak majd előrukkolni, amelyekkel nagy meglepetést fognak okozni. De erről többet nem árult el.

„Érezzük a felelősséget, hogy ezt nekünk meg kell tudnunk csinálni, egy olyan szemlélettel, ami a fejlett európai és a legjobb gyakorlatok bevonását jelenti Magyarországon” – fogalmazott az egészségpolitikus a kedd délben publikált videójában.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik