
Zelenszkij: Ukrajna megjavította a Barátság vezetéket

admin Kerner Zsolt
2026. 04. 21. 18:20
Most azt várják, hogy megkaphassák a 90 milliárd eurós hitelt.

Ahogy megállapodtunk az Európai Unióval, Ukrajna befejezte a munkálatokat a Barátság vezeték azon szakaszát, amely megsérült egy orosz támadásban.

– írja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en. 

Összekapcsoljuk ezt a javítást azzal, hogy Ukrajna hozzájusson a támogató csomaghoz, amelyről korábban már megállapodás született az Európai Tanácsban.

– teszi hozzá, arra utalva, hogy korábban Magyarország is rábólintott az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomagra, de később mégis vétózta azt. A kormány arra hivatkozott, hogy Ukrajna szándékosan nem javítja meg a Barátság vezetéket, hogy Magyarország és Szlovákia ne tudjon orosz olajat vásárolni.

Orbán Viktor korábban azt mondta, amint folyik az olaj a vezetéken, Magyarország feloldja a vétóját. A többi uniós tagállam arra számított, hogy a javítás már kedden befejeződhet, ezért szerdán feloldhatja a magyar fél a vétót a segélycsomagon. Zelenszkij bejelentése ennek nyithatja meg a kaput.

