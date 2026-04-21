Péterfalvi: Nem pezsgőztem egy miniszterelnökkel sem, de miniszterelnök-jelölt úrral, az akkori igazságügyi miniszter asszony kísérőjével találkoztam

Hiába szólította fel erre Magyar Péter, nem akar lemondani Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke, közölte a hivatal a Népszavával.

Magyar Péter a hétfői sajtótájékoztatóján a Népszava kérdésére leszögezte, Péterfalvi Attilának mennie kell, többek között azért is, mert Orbán Viktorral pezsgőzött a Várban.

Péterfalvi erre azt mondta, sem szándéka, sem oka nincs a távozásra, a NAIH vezetőjének „teljes függetlensége” az európai uniós jogban rögzített követelmény, amely éppen azt a célt szolgálja, hogy a mindenkori politikai szereplők ne gyakorolhassanak nyomást a szervezetre. A NAIH elnöke szerint a politikai elitnek tartózkodnia kell a befolyásolástól, neki pedig tilos „tárgyalásokat” folytatnia mandátumának idő előtti befejezéséről politikai nyomás hatására.

Miniszterelnök-jelölt úr állításaival szemben soha életemben nem találkoztam és nem pezsgőztem egy miniszterelnökkel sem, sem a Várban, sem másutt. Hivatalos meghívottként, protokolláris eseményen, így nemzeti ünnepeink alkalmával rendezett alkalmakon vagy Őszentsége magyarországi látogatásához kapcsolódóan – több száz más meghívottal, így közjogi méltóságokkal, diplomatákkal egyetemben – több ízben képviseltem a hatóságot, ha emlékeim nem csalnak, ilyen alkalmon miniszterelnök-jelölt úrral, az akkori igazságügyi miniszter asszony kísérőjével is találkoztam

– írta Péterfalvi, hozzátéve, hogy arra viszont pontosan emlékszik, hogy egy közszereplőnek nem minősülő közös ismerős esküvőjét követő eseményen Magyar Péterrel egy asztalnál ült, talán még pezsgőt is fogyasztottak.

Lehet, hogy erre emlékezett rosszul az idézett nyilatkozatában…

– zárta.