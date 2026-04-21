Fico azt írta, meghívta Magyar Pétert Szlovákiába

Slovak Prime Minister Robert Fico (R) and Hungarian Prime Minister Viktor Orban react as they attend the ceremony to celebrate the 130th anniversary of the Maria Valeria Bridge that connects the Slovak town of Sturovo with the Hungarian town of Esztergom, near the countries' common border in Esztergom, Hungary on September 28, 2025. The bridge links the two countries across the Danube river. It was opened on September 28, 1895. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
admin Kerner Zsolt
2026. 04. 21. 16:41
De előtte Brüsszelben beszélnek.

Robert Fico is beszámolt a Facebookon arról, hogy telefonon beszélt Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökkel. Fico leírta, hogy meghívta Magyart Pozsonyba egy hagyományos szlovákiai látogatásra.

Mindenesetre, mielőtt Magyar Pozsonyba vagy ő Magyarországra utazna, Brüsszelben fognak tárgyalni az EU-csúcs keretében.

Fico szerint ő elsősorban arra volt kíváncsi, mit gondol Magyar a Barátság vezeték újranyitásáról és az orosz olajra és gázra kivetett szankciók ügyében, ahol közös magyar-szlovák per van folyamatban a bizottság ellen. Magyar itt azt mondta Fico szerint, hogy egyelőre nem ő Magyarország miniszterelnöke, térjenek vissza a témára később.

A szlovák kormányfő arról is írt, hogy szerinte a felvidéki magyarok nem tárgyai politikai harcoknak, ő támogatja őket. A Benes-dekrétumokról viszont véleménykülönbség van közte és Magyar között.

Korábban Magyar is írt a beszélgetésről, ő a Benes-dekrétumok ügyét emelte ki.

Oroszbarát a leendő bolgár miniszterelnök, de szakértőnk szerint nem olyan lesz, mint Orbán Viktor
Az EU arra számít, hogy még a héten feloldják az ukrán hitel vétóját
Lövöldözés volt egy népszerű mexikói piramisnál, egy ember meghalt
Kriptós csalók próbálják lehúzni a Hormuzi-szoros szélén rekedt hajósokat
Volodimir Zelenszkij
Zelenszkij: Ukrajna megjavította a Barátság vezetéket
