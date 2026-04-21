Fico azt írta, meghívta Magyar Pétert Szlovákiába

Robert Fico is beszámolt a Facebookon arról, hogy telefonon beszélt Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökkel. Fico leírta, hogy meghívta Magyart Pozsonyba egy hagyományos szlovákiai látogatásra.

Mindenesetre, mielőtt Magyar Pozsonyba vagy ő Magyarországra utazna, Brüsszelben fognak tárgyalni az EU-csúcs keretében.

Fico szerint ő elsősorban arra volt kíváncsi, mit gondol Magyar a Barátság vezeték újranyitásáról és az orosz olajra és gázra kivetett szankciók ügyében, ahol közös magyar-szlovák per van folyamatban a bizottság ellen. Magyar itt azt mondta Fico szerint, hogy egyelőre nem ő Magyarország miniszterelnöke, térjenek vissza a témára később.

A szlovák kormányfő arról is írt, hogy szerinte a felvidéki magyarok nem tárgyai politikai harcoknak, ő támogatja őket. A Benes-dekrétumokról viszont véleménykülönbség van közte és Magyar között.

Korábban Magyar is írt a beszélgetésről, ő a Benes-dekrétumok ügyét emelte ki.