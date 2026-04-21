ByeAlex: El tudjátok képzelni azt az embert, aki Németh Balázs-os plakátot szeretne magának, és még el is megy érte?

ByeAlex nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében osztotta meg Német Balázs videóját, melyben utóbbi arról beszél, hogy az elmúlt bő egy hétben több olyan kérdést is kapott, hogy a veresége ellenére lehet-e elvinni olyan választási plakátot, amelyen ő látható. Mint mondta, a válasz igen, munkaidőben lehet menni érte az általa megadott címre.

Az énekes először nevetve reagált az elhangzottakra, majd a következőket fűzte hozzá a Fidesz-frakció szóvivőjének videójához:

Ti el tudjátok képzelni azt az embert, aki Németh Balázs-os plakátot szeretne magának, és még el is megy érte? Megeszem a reggeli Cini Minisemet, Balázs, és indulok. Rakjál be mellé egyet még a Pócs Jánosról is!

Mint ismeretes, Németh Balázs Budapest 13. számú egyéni választókerületében, a 15. kerületben indult el a 2026-os országgyűlési választáson. A választók 27,37 százaléka szavazott rá, szemben a Tisza Párt képviselőjével, Müller Annával, aki 61,27 százalékkal nyert a körzetben.

ByeAlex a minap Rákay Philipnek is üzent:

A tiszás választási plakátok iránt egyébként igen nagy lett a kereslet: tízezrekért árulják őket a Vinteden, nemrég pedig kiderült, hogy Molnár Ferenc Caramel és Szilágyi Szilvi lánya is rendelkezik egy ilyen plakáttal, amelyet a szobájában tart.