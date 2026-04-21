Közel volt a nagy bravúrhoz a Honvéd, de tizenegyesekkel a ZTE jutott be a Magyar Kupa döntőjébe

A Debrecen és a Diósgyőr kiverése után a harmadik élvonalbeli csapatnak szeretett volna borsot törni az orra alá a másodosztály második helyén álló Budapest Honvéd, amely a 44. percben meg is szerezte a vezetést.
Calderón a saját 16-osán belül nem tudott szabadulni a labdától, a cselezgetésébe hiba csúszott, Pauljevic letámadása pedig cél ért, és nyolc méterről okosan a bal felsőbe emelte/rúgta a labdát (1-0).
A második félidőben a ZTE aktivizálta magát, de Dúzs kapus jól állta a sarat. Amikor pedig mér ő is verve volt, akkor a 90. percben Alfonso fejese centikkel elkerülte a kaput.
A hazai közönség már a győzelmet éltette, amikor a ráadás harmadik percében jobbról Bitca visszafejelte a labdát, Joao Victor pedig 10 méterről, félfordulattal gyönyörűen kilőtte a jobb felső sarkot (1-1).
Jöhetett a kétszer 15 perc hosszabbítás, amelyből alig telt el egy kevés idő, máris a zalaegerszegieknél volt az előny: a 92. percben Joao Victor kiszolgált, Alfonso pedig nem hibázott (1-2).
A Honvéd nem rogyott meg, sőt, a 101. percben Ujváry jobb oldali beadását Mauricio nem tudta megfogni, de miután beleért a labdába, az éppen Szamosi Ádám elé került, a cserejátékos pedig közelről nem hibázta el az üres kaput (2-2).
A ráadás második félideje nem hozott gólt, jöhettek a tizenegyesek.
A Honvéd kezdte, Csontos nem hibázta el, válaszul Szendrei is kilőtte a jobb alsót. A második körben Szamosi a bal oldalt választotta, Akpe higgadtan középre gurította a labdát.
A harmadik sorozat Szabó Alex hibáját hozta, a hazaiak játékosa a kaput sem találta el. Nem úgy, mint Kiss Bence, aki okosan felemelte a bal sarokba a labdát.
A negyedik sorozatban Nyers középre bombázott, Mauricio majdnem védett, de becsorgott ról a labda a hálóba. Alfonso higgadt maradt, így az utolsó kört előnyről kezdhette a ZTE.
Zuigeber magabiztosan értékesítette a lövését, a döntés Skribekre várt, aki belőtte, így három év után ismét a Zalaegerszeg jutott be a fináléba.
Magyar Kupa, elődöntő
Bp. Honvéd (NB II)–Zalaegerszegi TE FC 2-2 (1-0, 1-1, 2-2) – 11-esekkel: 4-5
gól: Pauljevic (44.), Szamosi (101.), illetve Joao Victor (90+3.), Alfonso (92.)