magyar kupabudapest honvédzte fcmagyar foci
Foci

Közel volt a nagy bravúrhoz a Honvéd, de tizenegyesekkel a ZTE jutott be a Magyar Kupa döntőjébe

A gólszerző Joao Victor Vieira Ferreira Sousa, a Zalaegerszeg játékosa (b) ünnepel, mellette csapattársa, Stefan Bitca a labdarúgó MOL Magyar Kupa elődöntőjében játszott Budapest Honvéd FC - Zalaegerszegi TE FC mérkőzésen a Bozsik Arénában 2026. április 21-én.
Purger Tamás / MTI
Joao Victor és Stefan Bitca ünnepelhet, MK-döntős a ZTE
24.hu
2026. 04. 21. 22:53
Elsőként a Zalaegerszeg jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe, miután hosszabbítás után, tizenegyesekkel legyőzték a házigazda, NB II-es Budapest Honvédot.

A Debrecen és a Diósgyőr kiverése után a harmadik élvonalbeli csapatnak szeretett volna borsot törni az orra alá a másodosztály második helyén álló Budapest Honvéd, amely a 44. percben meg is szerezte a vezetést.

Calderón a saját 16-osán belül nem tudott szabadulni a labdától, a cselezgetésébe hiba csúszott, Pauljevic letámadása pedig cél ért, és nyolc méterről okosan a bal felsőbe emelte/rúgta a labdát (1-0).

A második félidőben a ZTE aktivizálta magát, de Dúzs kapus jól állta a sarat. Amikor pedig mér ő is verve volt, akkor a 90. percben Alfonso fejese centikkel elkerülte a kaput.

A hazai közönség már a győzelmet éltette, amikor a ráadás harmadik percében jobbról Bitca visszafejelte a labdát, Joao Victor pedig 10 méterről, félfordulattal gyönyörűen kilőtte a jobb felső sarkot (1-1).

Jöhetett a kétszer 15 perc hosszabbítás, amelyből alig telt el egy kevés idő, máris a zalaegerszegieknél volt az előny: a 92. percben Joao Victor kiszolgált, Alfonso pedig nem hibázott (1-2).

A Honvéd nem rogyott meg, sőt, a 101. percben Ujváry jobb oldali beadását Mauricio nem tudta megfogni, de miután beleért a labdába, az éppen Szamosi Ádám elé került, a cserejátékos pedig közelről nem hibázta el az üres kaput (2-2).

A ráadás második félideje nem hozott gólt, jöhettek a tizenegyesek.

A Honvéd kezdte, Csontos nem hibázta el, válaszul Szendrei is kilőtte a jobb alsót. A második körben Szamosi a bal oldalt választotta, Akpe higgadtan középre gurította a labdát.

A harmadik sorozat Szabó Alex hibáját hozta, a hazaiak játékosa a kaput sem találta el. Nem úgy, mint Kiss Bence, aki okosan felemelte a bal sarokba a labdát.

A negyedik sorozatban Nyers középre bombázott, Mauricio majdnem védett, de becsorgott ról a labda a hálóba. Alfonso higgadt maradt, így az utolsó kört előnyről kezdhette a ZTE.

Zuigeber magabiztosan értékesítette a lövését, a döntés Skribekre várt, aki belőtte, így három év után ismét a Zalaegerszeg jutott be a fináléba.

Magyar Kupa, elődöntő

Bp. Honvéd (NB II)–Zalaegerszegi TE FC 2-2 (1-0, 1-1, 2-2) – 11-esekkel: 4-5
gól: Pauljevic (44.), Szamosi (101.), illetve Joao Victor (90+3.), Alfonso (92.)

Ajánlott videó

Most már nem a Fradi az esélyes, de megremeg-e az ETO lába a bajnoki cím kapujában?

Friss

Népszerű

Összes
Kiderült a parlament alakuló ülésének időpontja
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik