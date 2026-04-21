Gulyás: Minden fideszes maga dönthet arról, hogy felveszi-e a mandátumát

Gulyás Gergelyt a Fidesz választási vereségről és Orbán Viktor pártelnök, leköszönő miniszterelnök választás reggelén tett kijelentéséről is kérdezték a parlamentben, az alakuló ülést előkészítő tárgyalás után. Orbán ugyanis arról beszélt, hogy nagy vereség esetén lemond. Gulyás ezzel kapcsolatosan arra hívta fel a figyelmet, hogy teljes tisztújítás előtt áll a Fidesz, a héten elnökségi ülés, a jövő héten pedig választmányi ülés is lesz, ami szükséges a kongresszus összehívásához. Gulyás szerint a Fidesznek arra kell törekednie a következő fél évben, hogy a jelenlegi választói bázisát megőrizze, és ehhez a jelenlegi miniszterelnök szerepvállalását elengedhetetlennek tartja. Van egy új politikai helyzet, lesz egy új kormány, ehhez kell a lehető legjobb megoldást találni – mondta.

A Fidesz–KDNP-frakció összetételével kapcsolatban közölte: a listán mandátumot nyert képviselők dönthetnek arról, hogy felveszik-e a mandátumukat, de ebben az elnökség ajánlást adhat. „Régóta dolgozunk együtt a most mandátumot nyert képviselőtársakkal, úgy gondolom, hogyha közbölcsesség van, akkor azt mindenki tiszteletben fogja tartani” – mondta. Múlt héten Orbán arról beszélt, hogy nem azok kerültek be a parlamentbe a fideszesek közül, akire szükség lesz, ezért kellenek majd cserék. Gulyás nem kívánt válaszolni az MTI azon kérdésére, hogy a két pártelnök, Orbán Viktor és Semjén Zsolt felveszi-e mandátumát, és neveket sem mondott, hogy ki ül be a frakcióba és ki nem. Közlése szerint már most is többen jelezték, hogy nem kívánnak beülni a parlamentbe, de ezt egységesen fogják bejelenteni.

A KDNP-frakció nyolcfős lehet, és a héten dönthetnek a frakcióvezetők személyéről is. Gulyás szerint mindenkinek van felelőssége a választási vereségben, a miniszterelnök ezt egy személyben vállalta magára, de nem gondolja, hogy ő egy személyben lenne ezért felelős.

Ki a hibás a nagy zakóért?

A Fidesz kampányának hibáit firtató kérdésre azt mondta: folyik egy elemzés ezzel kapcsolatosan, de nem gondolja, hogy a választási eredmény alapvetően a kampányon múlt. A vereség mértékéhez hozzájárult a kampány is, de szerinte becsapnák magukat, hogyha csak a kampányt okolnák, mélyebb okokat kell találni, ezt meg kell vitatni, nyilvánosság előtt is fel kell tárni, mert ez a feltétele a hiteles megújulási folyamatnak – hangsúlyozta. Szerinte, amit a kampányban mondtak, azzal a választók többsége egyetértett, de nem találták a legfontosabb ügyeknek. Kérdésre válaszolva azt is mondta: nem igaz, hogy a Fideszen belül Orbán Balázs kampányfőnököt tartják felelősnek a vereségért. Szerinte ez nem is lenne méltányos, mert a kampányfőnök a Fideszben mindig is a központi kampánydöntések végrehajtója volt, és Orbán Balázs ezt a végrehajtást kiválóan csinálta.

A 2010 óta kormányzó Fidesz–KDNP négy parlamenti ciklus után elveszítette a 2026 áprilisi választásokat: az eddigi 135 helyett mindössze 52 képviselője lesz az új Országgyűlésben, szemben a kétharmados többséget – 141 mandátumot – szerző Tisza Párttal – emlékeztetett rá az MTI.