- Kiderült a parlament alakuló ülésének időpontja
- Zelenszkij: Ukrajna megjavította a Barátság vezetéket
- Elkaszálta az Európai Bíróság az Orbán-kormány büntetőadóját
- A miniszterelnök környezetében Orbán Balázst hibáztatják a vereségért
- Demeter Szilárd: Ennyi volt, kalap-kabát, elegük van belőlünk
- Fico azt írta, meghívta Magyar Pétert Szlovákiába
- Az RMDSZ elnöke megígérte Magyar Péternek, hogy nem avatkoznak be többé a magyar pártpolitikai küzdelembe
- Cser-Palkovics András nem mond le
- A roma nemzetiségi listára érkezett szavazatok közel negyede érvénytelen volt
- A Fidesz-frakció kiállt Sulyok Tamás mellett: A választási győzelem egyetlen pártnak sem ad felhatalmazást arra, hogy az alkotmányos garanciákat ellenőrzés nélkül eltörölje
- „Anyádban!” – válaszolta Takács Péter arra, hol van a nyolcmilliárd
- Leköszön Tim Cook, az Apple vezérigazgatója
- „Kokárdát tűztem magamra a választás után” – az Erste Bank vezére a Dellában
- Napirend után: Kattan bilincs fideszes csuklón?
A nap legfontosabb hírei – 2026.04.21.
Mohos Márton / 24.hu
Barátság: javítva. Parlament: összehívva. Orbán Balázs: hibáztatva.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!