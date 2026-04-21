nagy mártonfertő tó
Belföld

1,7 millió forintba került Nagy Mártonék Fertő tavi kitelepülése

Kocsis Zoltán / MTI
admin Papp Atilla
2026. 04. 21. 19:28
Azért kellett lefújni, mert a hotelnél megjelent a 444.

Közadatigénylés útján tudta meg a Transparency International, mennyibe került Nagy Márton leköszönő nemzetgazdasági miniszternek és csapatának tervezett kitelepülése a Fertő tó osztrák oldalán, amelyet ezért fújtak le sebtiben, mert a szállodánál megjelent a 444:

  • 13 szobát foglaltak egyenként 169 eurós áron, míg Nagy Márton prémium szobát kapott volna 269 euróért,
  • lefoglaltak egy rendezvénytermet 1450 euróért, a hozzá tartozó eszközökért és bútorokért további 268 eurót kellett fizetni,
  • emellett szobaillatosítóért (300 euró), vacsoráért (520 euró) és szervízdíjért (317 ) is fizettek,
  • így az út összesen 4694 euróba, akkori árfolyamon több mint 1,7 millió forintba került.

Az összeg 85 százalékát előlegként decemberben kifizették.

A négycsillagos szállodába tervezett megbeszélést nem a Nagy Márton-vezette tárca, hanem az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) szervezte, és vélhetően eredetileg a számlát is ők állták, de Nagy Mártonék utólag rendezték az összeget.

A szállodaválasztásnál a miniszter magához képest még visszafogott is volt: korábban előfordult, hogy éjszakánként 700-800 ezer forintért szállt meg Brüsszelben.

(via 444)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik