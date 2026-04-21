Serie A-botrány: futballsztárok keveredtek a prostitúciós ügybe

A La Gazzetta dello Sport azt írta, a focisták állítólag a Cinisello Balsamóban található Ma. De. Milano ügynökség által szervezett partikon vettek részt, a cég ellen jelenleg a milánói ügyészség nyomozást folytat kizsákmányolás és prostitúcióhoz való bűnsegédlet miatt.

A labdarúgóknak felajánlották nekik, hogy egy luxusétteremben tölthetik az estét a barátnőikkel, majd szállodákban és klubokban folytathatják a bulizást. A játékosok között vannak az Inter, a Milan, a Juventus, a Sassuolo és a Verona játékosai is.

Ugyanakkor a sportnapilap azt írta, a futballisták neveit kitakarták (így nem tudni, kikről lehet szó), és egyikük ellen sem folyik nyomozás, mivel nem követtek el bűncselekményt.

Még azzal sem, hogy állítólag dinitrogén-oxidot, azaz kéjgázt is szippantottak, amely a doppingteszteken nem mutatható ki.

Forma-1-es pilóta is érintett

Ami biztos, hogy a rendőrség házi őrizetbe helyezte a cég négy vezetőjét. A vádak súlyosak: kizsákmányolás, prostitúció elősegítése, kábítószer-kereskedelem és pénzmosás. A nyomozók körülbelül 1,2 millió euró értékű vagyont foglaltak le.

Az ügyfeleknek úgynevezett all-inclusive csomagokat kínáltak. A jelentések szerint ezek magukban foglalták a klubokban rendezett bulikat, drága szállodákban való szállást és kísérőszolgálatok megszervezését.

Kifejezetten a sokat költő ügyfélkört célozták meg, így a profi labdarúgók mellett a szórakoztatóipar vállalkozóit. De a lehallgatott telefonhívásokban egy Forma-1-es pilótát is megemlítettek.

A szolgáltatásokat az Instagramon, a „Made_luxury_concierge” fiókon keresztül népszerűsítették, amelyeket számos olasz labdarúgó követett. Utazásokat is szerveztek prémium helyekre, különösen a görögországi Mykonos szigetére.

A Covid sem volt akadály

A nyomozás azt is állította, hogy a szervezet a covid-járvány alatt is folytatta működését. Egy tanú azt vallotta, hogy

szinte minden este dolgoztak, még a kijárási tilalom alatt is

– ezt igazolja, hogy egy 2021 áprilisában végrehajtott razzia során 17 embert azonosítottak a cég központjában.

Az ügy iratai érzékeny információkat is tartalmaznak: egy beszélgetés szerint egy nő azt állítja, hogy teherbe esett egy ismert futballistával való találkozás után, akinek a nevét a bírósági ítéletben kitakarták.