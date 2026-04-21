Olasz Kupa: Calhanoglu klasszisa döntött, az Inter az első döntős

Hakan Calhanoglu of FC Internazionale celebrates after scoring first goal during the serie Coppa Italia Semi-Finals Second Leg match between FC Internazionale and Como 1907 at Stadio Giuseppe Meazza on April 21, 2026 in Milan, Italy (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto)
Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Hakan Calhanoglunak köszönheti az Inter az Olasz Kupa-sikert
2026. 04. 21. 23:14
Hakan Calhanoglu of FC Internazionale celebrates after scoring first goal during the serie Coppa Italia Semi-Finals Second Leg match between FC Internazionale and Como 1907 at Stadio Giuseppe Meazza on April 21, 2026 in Milan, Italy (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto)
Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Hakan Calhanoglunak köszönheti az Inter az Olasz Kupa-sikert
Elsőként az Internazionale jutott be a labdarúgó Olasz Kupa döntőjébe, mivel a gól nélküli első mérkőzés után – kétgólos hátrányból fordítva – 3-2-re legyőzte a Comót a kedd este rendezett milánói visszavágón.

Március elején a Como pályaválasztásával nem esett gól, ezúttal viszont a bajnoki éllovas Inter a 32. percben hátrányba került, a második félidő elején pedig a vendégek a második góljukat is megszerezték.

A meccs hőse viszont végül a hazaiak török válogatott légiósa, Hakan Calhanoglu lett, aki előbb a 69., majd a 86. percben is eredményes volt, hogy aztán a 89. percben ő készítse elő a győztes találatot, amelyet Petar Susic szerzett.

A horvát középpályás Calhanoglu mindkét góljánál előkészítőként jeleskedett.

A másik elődöntőben az Atalanta és a Lazio szerepel, a római első mérkőzés másfél hónapja 2-2-es döntetlennel zárult, a bergamói visszavágó szerdán lesz. A döntőt Rómában rendezik május 13-án.

Olasz Kupa, elődöntő, visszavágó

Internazionale – Como 3-2 (0-1)
továbbjutott: az Internazionale, 3-2-es összesítéssel.

