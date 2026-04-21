Olasz Kupa: Calhanoglu klasszisa döntött, az Inter az első döntős

Március elején a Como pályaválasztásával nem esett gól, ezúttal viszont a bajnoki éllovas Inter a 32. percben hátrányba került, a második félidő elején pedig a vendégek a második góljukat is megszerezték.

A meccs hőse viszont végül a hazaiak török válogatott légiósa, Hakan Calhanoglu lett, aki előbb a 69., majd a 86. percben is eredményes volt, hogy aztán a 89. percben ő készítse elő a győztes találatot, amelyet Petar Susic szerzett.

A horvát középpályás Calhanoglu mindkét góljánál előkészítőként jeleskedett.

A másik elődöntőben az Atalanta és a Lazio szerepel, a római első mérkőzés másfél hónapja 2-2-es döntetlennel zárult, a bergamói visszavágó szerdán lesz. A döntőt Rómában rendezik május 13-án.