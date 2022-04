Robbanás történt az orosz hadihajón, amit a Kígyó-sziget védői melegebb éghajlatra küldtek

Súlyos károk keletkeztek azon a hadihajón, amit a háború kirobbanásának első napján a Kígyó-sziget ukrán védői szó szerint elküldtek a faszba.

A hajón robbanás keletkezett, de egyelőre ellentmondásos hírek láttak napvilágot arról, hogy mi okozta azt.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint szerdán éjjel a Fekete-tengeren történt lőszerrobbanás a fedélzeten, ami miatt tűz ütött ki a fedélzeten. A legénységet evakuálták.

Ehhez képest az ukránok azt állítják, hogy ők támadták meg a Moszkva elnevezésű rakétás cirkálót. Makdym Marchenko, Odessza kormányzója a Telegramon közzétett üzenetében úgy fogalmazott,

Oleksiy Arestovych, az ukrán elnök egyik tanácsadója arról beszélt, a hajón akár 510 ember is tartózkodhatott.

Ukrainian military hit Russia cruiser Moskva, which is the same warship that has been told by Snake Island defenders to go fuck itself. It was hit with Neptune anti-ship cruise missile that was developed by Kyiv based Luch Design Bureau in 2014-2020 pic.twitter.com/cWrIOZjhbi

— Hromadske Int. (@Hromadske) April 13, 2022