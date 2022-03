Orosz rakéta ölt meg egy orosz újságírót Kijevben

Meghalt egy orosz újságíró Kijevben, írja a BBC. Oksana Baulina épp az orosz csapatok pusztítását filmezte az egyik kijevi kerületben. Az Insidernek dolgozó újságírón kívül még egy civil meghalt, illetve ketten megsérültek. Oksana Baulina korábban Alekszej Navalnij korrupcióellenes szervezetének dolgozott, azonban el kellett hagynia Oroszországot a munkája miatt.

Oksana Baulina, a journalist with The Insider, died in #Kyiv

A woman died under fire in Kyiv while carrying out an editorial assignment. She was filming the destruction after #Russian troops shelled the #Podolsk district of the #Ukrainian capital and was hit by new rocket fire. pic.twitter.com/P2acYZI3Cf

— NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2022