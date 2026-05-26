kijevtámadásorosz-ukrán konfliktusbrüsszel
Nagyvilág

Az EU bekérette a brüsszeli orosz ügyvivőt

admin Ürmös Dániel
2026. 05. 26. 16:22
Moszkva nagyszabású támadást hajtott végre Kijev ellen, a luhankszki iskola elleni támadást megtorlandó – ám könnyen lehet, hogy ez még csak a kezdet.

Az Európai Unió bekérette Oroszország Brüsszeli ügyvivőjét, miután Moszkva további orosz csapások veszélye miatt Kijev mielőbbi elhagyására szólította fel a külföldi állampolgárokat és diplomatákat – írta az MTI.

„Elfogadhatatlan eszkalációnak” nevezte az orosz fenyegetést Anitta Hipper, az Európai Bizottság szóvivője. Elmondta: Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy „valódi béketárgyalásokba” kezdjen, első lépésként teljes és feltétel nélküli tűzszünettel. Az EU ukrajnai delegációja továbbra is Kijevben marad – emelte ki a szóvivő.

Az orosz fegyveres erők „következetes és rendszeres csapásokat” mérnek a kijevi hadiipari létesítményekre, válaszul a Luhanszk megyei Sztarobilszkban végrehajtott ukrán dróntámadásra, mely az orosz külügyminisztérium szerint egy szakközépiskolát ért.

Moszkva közleményében azzal vádolja az ukrán vezetést és nyugati támogatóit, hogy megsértették a nemzetközi humanitárius jogot, köztük az 1949-es genfi egyezményeket és a gyermekjogi egyezményt. Az orosz külügyminisztérium közölte: mivel az érintett katonai és közigazgatási objektumok Kijev különböző részein találhatók, arra kérik a külföldi állampolgárokat – beleértve a diplomáciai képviseletek és nemzetközi szervezetek munkatársait is –, hogy a lehető leghamarabb hagyják el az ukrán fővárost. A helyi lakosokat arra szólították fel, hogy ne közelítsék meg az ukrán katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit.

Kijevet vasárnap rakétázták az oroszok: a támadásokban többek között a külügyminisztérium épülete is megrongálódott.

