Finnország és Norvégia is fegyvereket küld Ukrajnának

Finnország fegyvereket és lőszert küld Ukrajnának – jelentette be hétfőn Sanna Marin finn miniszterelnök, változtatva ezzel az észak-európai ország semlegességi politikáján. A szállítmány 2500 gépkarabélyt, 150 ezer lőszert, 1500 páncéltörő fegyvert és 70 ezer adagnyi élelmiszercsomagot tartalmaz – ismertette Antti Kaikkonen védelmi tárcavezető.

Helsinki a múlt csütörtök óta Ukrajnában zajló orosz támadás hatására már vasárnap döntést hozott arról, hogy katonai sisakokat, golyóálló mellényeket és elsősegély-felszerelést küld Ukrajnának, illetve engedélyezte Észtországnak a Finnországtól vásárolt tábori tarackok átadását.

Nem sokkal a finn bejelentést követően Norvégia is közölte, hogy mintegy kétezer M72 típusú páncéltörő eszközt adományoz Ukrajnának, szakítva eddigi politikájával, miszerint nem küld fegyvereket olyan nem NATO-tagállamoknak, amelyek háborúban állnak, vagy amelyeket fegyveres konfliktus veszélye fenyeget.

közölte Jonas Gahr Stoere miniszterelnök.

Vasárnap az oslói kormány bejelentette, hogy kivonja a világ legnagyobb szuverén pénzügyi alapjának számító jóléti alapját az orosz piacról, és ígéretet tett katonai sisakok, golyóálló mellények és egyéb hadfelszerelések szállítására Ukrajnának.

A Finnair légitársaság hétfőn mikroblogján közölte, hogy az orosz légtérzárlat miatt törli távol-keleti járatait Japánba, Dél-Koreába, Kínába, de Oroszországba is. A tájékoztatás szerint próbának alternatív útvonalakat találni a japán, dél-koreai, illetve kínai járataik vonatkozásában.

Spoke again today to President @niinisto. Both our countries will support Ukraine with military self defense. Strong show of solidarity with the brave Ukrainian people, but also of Nordic unity.

— Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) February 28, 2022