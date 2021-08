Újabb robbanás rázta meg a kabuli reptér környékét, rakétatámadás történhetett

Az afgán egészségügyi minisztérium megerősítette azokat a helyi sajtóértesüléseket, miszerint vasárnap újabb robbanás rázta meg a kabuli reptér környékét.

A közösségi médiában terjedő felvételek és beszámolók szerint egy, a reptérhez közel lévő lakóházat ért csapás.

A fotók és videók alapján fekete füst szállt fel a helyszínen a robbanást követően.

Updates:

A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s

— Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021