Brazília vezető konzervatív lapja már Bolsonaro elmozdítását követeli

Növekvő elégedetlenség, szorul a hurok a brazil elnök körül.

Jair Bolsonaro nincs többé abban a helyzetben, hogy elnök maradhasson – írta vasárnap Brazília egyik vezető konzervatív újságja, az Estado de São Paulo. Mindezt annak nyomán, hogy a jobboldali populista Bolsonaro támogatottsága eddig nem látott mélységekbe zuhant, a járvány fatális félrekezelése és az elharapózó korrupció miatt nagy tüntetéseket tartottak. A közvéleménykutatások szerint a brazilok 63 százaléka gondolja úgy, hogy Bolsonaro alkalmatlan a kormányzásra, 54 százalék az elmozdítását is támogatja, és 59 százalék mondta azt, hogy semmilyen körülmények között nem támogatná őt a jövő évi választáson. A legtöbb megkérdezett őszintétlennek, inkompetensnek, bizonytalannak, felkészületlennek és autoriternek találta őt.

A legutóbbi felmérés arra jutott, hogyha a korábbi balos elnök, a korrupciós vádak miatt börtönt is megjárt Luiz Inácio Lula da Silva 20 százalékponttal verné Bolsonarót egy választson. A Guardian szerint a jobboldalon is növekvő Bolsonaro-ellenesség részben épp annak köszönhető, hogy el akarják kerültni Lula visszatérését. Az elnök elmozdítását követelő Estado de São Paulo korábban nem ellenezte Bolsonaro megválasztását, most viszont közvetlen fenyegetésnek nevezte a demokráciára, valamint egy elkényeztetett kisgyereknek, aki morális, politikai, bűnügyi és intézményi csapások sorát idézte elő.