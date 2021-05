„Különösen megrendítő ez az évforduló” – 14 éve tűnt el Madeleine McCann

14 éve, 2007. május 3-án tűnt el Madeleine McCann egy portugáliai üdülővárosban, amikor szülei a barátaikkal vacsoráztak a szállásuk éttermében. Az akkor hároméves brit kislány azóta sem került elő, és az elmúlt szűk másfél évtizedben ez vált a világ legismertebb gyermekeltűnési ügyévé.

A gyermek szülei, Kate és Getty McCann megindító posztban emlékeztek meg a lány eltűnésének évfordulójáról. A bejegyzésben hálát adtak minden barátnak és támogatónak az általuk nyújtott segítségért, írja a Mirror.

Mint fogalmaztak, az idei évforduló azért is különösen megrendítő, mert Madeleine május 12-én ünnepelné a 18. születésnapját.

Tavaly az eltűnésével kapcsolatban képbe került egy pedofíliáért elítélt német férfi. Christian Brueckner a helyi ügyészség szerint elrabolhatta és megölhette a gyermeket.

Szüleik ugyanakkor nem adják fel a reményt és remélik, hogy egy napon élve előkerül a lány.

Tudnunk kell, hogy mi történt a lányunkkal. Minden május nagyon nehéz számunkra. Egy emlékeztető az eltelt, ellopott, eltűnt közös évekről. Ez az év azért is különösen megrendítő, mert együtt kellene ünnepelnünk Madeleine 18. születésnapját. Többet nem is kell erről mondanunk. A koronavírus-járvány miatt még nehezebb volt az előző év, de szerencsére a nyomozás tovább folytatódott. Még ha kevés is, kapaszkodunk a reménybe, hogy újra láthatjuk majd őt