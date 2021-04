Orvosai szerint Navalnij bármikor meghalhat, hívei soha nem látott tüntetésekre készülnek

Az orosz ellenzéki aktivista/politikus egészségi állapota mind rosszabb, miközben az Egyesült Államok és az Európai Unió egyaránt figyelmeztette Oroszországot, hogy a 44 éves férfi hogylétéért, így életéért Putyinéké a felelősség.

Páciensünk bármelyik pillanatban meghalhat

– írta a Facebookon Jaroszlav Asikmin. Alekszej Navalnij vezető orvosa azután posztolt, hogy állítása szerint két órát várakoztak, ám nem engedték be őket az éhségsztrájkot folytató orosz ellenzéki vezetőhöz.

Navalnijt korábban már átszállították abba a pokrovi börtönbe, ahol kórházi kirendeltség is működik, a hatóságok szerint „az állapota kielégítő”. A hírek arról szóltak, vitaminterápiát kap, és orvosi felügyelet alatt áll.

Orvosai már a hétvégén arra figyelmeztettek, hogy ha nem tesznek valamit a hatóságok, a „lassított merényletben” Navalnij állapota annyira gyorsan romlik, hogy napokon belül meghalhat . Ezt a helyzetjelentést csak súlyosították a keddi nyilatkozatokat, amelyek szerint bármikor elveszíthetik az ellenzéki aktivistát.

A kölni orvosi egyetem kardiológiájának vezetője megerősítette a Spiegelnek, hogy Navalnij jelenlegi káliumszintje miatt ez reális forgatókönyv.

Az ellenzéki aktivista/politikus csaknem három hete tart éhségsztrájkot. Rossz vérképe, amely közvetlen szív- és/vagy veseelégtelenség kockázatát mutatja, nemcsak az éhezés, hanem a tavalyi, majdnem végzetes mérgezésének elhúzódó hatásai miatt is. A 44 éves férfinak két porckorongsérve is van, ezért hátfájásra, láb- és kézzsibbadásra panaszkodik, valamint lázas és erősen köhög, ezeknek a bajoknak az elutasított kezelése miatt kezdett részben sztrájkolni.

Navalnijt hónapokon át kezelték Németországban, miután – egy újságírói nyomozás tanulsága és állítása szerint – orosz titkosszolgálati akció keretében idegmérget kapott. Miután az orosz ellenzék emblematikus alakja hazatért, azonnal letartóztatták.

Felesége, Julia Navalnaja először a múlt héten látogathatta meg. A vizit után arról beszélt, hogy férje 189 centi magas, és jelenleg 76 kiló, ami 9 kilóval kevesebb, mint mielőtt éhségsztrájkba kezdett. És 17 kg-mal kevesebb, mint februári súlya. Ennek egyik oka lehet az is, hogy a pokrovi büntetőtáborban alvásmegvonással is büntették, azaz az őrök óránként felébresztették.

Börtönbüntetést azért kapott, mert a bíróság ítélete szerint megszegte a felfüggesztett börtönbüntetés szabályait, amikor külföldre ment. Azért ment, ugye, Németországba, mert megmérgezték… A férfit egyébként korábban csalás és pénzmosás miatt kapott büntetést. A felfüggesztett szabályainak megsértéséért végül 3 és fél évet kapott.

A csapata által kezelt Twitter-oldalon pénteken azt írták, Navalnijt már azzal fenyegetik, kényszerzubbonyt adnak rá és erőszakkal táplálják. Korábban más eszközökkel igyekeztek megtörni. Például cukorkát csempésztek a zsebébe, továbbá csirkét sütöttek ki előtte.

Orvosai és támogatói segélykiáltásai után az Egyesült Államok és Európa több kormányzata (például a német és a francia) valamint sok híresség is követelte Oroszországtól az ellenzéki aktivista megfelelő kezelését. Még az egyébként nem éppen határozott kiállásáról hírhedt EU-s külügyi főképviselő, Josep Borrell is azt mondta: az EU Oroszországot „teszi felelőssé Navalnij egészségi állapotáért”. Jake Sullivan, Joe Biden nemzetbiztonsági tanácsadója szerint az orosz kormánynak „következményekkel kell szembenéznie, ha Navalnij úr meghal.” Hogy milyen következményeket helyeznek kilátásba az amerikaiak, azt Sullivan nem részletezte.

A Politiconak egy diplomata kifakadt, hogy a legtöbb külügyminiszter nem kíván felszólalni a Navalnij ért jogtiprások miatt, és elhiszi azt az orosz trükköt, hogy az ellenzéki férfit kórházba szállították, azaz javítottak ellátásán, felügyelik gyógyulását. Nem tartozik a hallgatók közé a német diplomácia: Angela Merkel kancellár tudatta, rendkívül aggódik Navalnij egészségi állapota miatt.

Nem hagyományos értelemben vett kórház

Ahhoz, hogy el tudjuk képzelni, milyen is egy börtönkórház, segítséget nyújt a Verzió oldalán megtekinthető, a magyar-orosz Kosztya Proletárszkij című animációs dokumentumfilm. Proletárszkij egy HIV-fertőzött, akit három év börtönre ítéltek, a karéliai fegyenctelepen eltöltött ideje, illetve az ott meg nem kapott orvosi kezelése, illetve megkapott kínzása okozta korai halálát.

Navalnijt nem ide, hanem Vlagyimir régió egyik javítóintézetének területén található kórházba vitték. Az ezen az orvosi osztályon megfordult fogvatartottak szintén kínzásról és bántalmazásokról számolnak be, írta az orosz kormánykritikus lap, a Meduza. A lapnak egy korábbi elítélt azt mondta: aki a legkisebb szabálytalanságot vagy véletlen hibát is elköveti, azt megverik, aki tiltakozik a börtönkórházban tapasztalható körülmények miatt, azt napokra az ágyhoz is kötözik, még vécére sem tud elmenni. Egyes foglyok a börtön vezetésével együttműködve más foglyokat elektrosokkolóval kínoznak az „átnevelés vagy a folyamatban levő nyomozás érdekében”.

A szobákat bezárt ablakú fülledt celláknak írta le, amelyekbe egyenként akár öt-nyolc fogvatartottat is bezsúfolnak, akiknek napközben nem szabad lefeküdniük, de még az ágyra támaszkodniuk sem.

Navalnij másik orvosa, Anasztázia Vasziljeva egy Twitter-bejegyzésében arról értekezett, hogy valójában nem is kórházba, csak másik büntetőtáborba került páciense, ahol tuberkulózisban szenvedő foglyokat is kezelnek.

Ez egyáltalán nem egy olyan kórház, ahol az orvosok kezelhetik a diagnosztizált problémáit

– nyilatkozta Vasziljeva. A politikus munkatársa, Ivan Sdanov a Süddeutsche Zeitungnak pedig így írta le Navalnij új helyét:

Az IK-3 büntetőtábor ugyanúgy kínzótábor, csak rendelkezik egy nagy fekvőbeteg-intézménnyel is, ahová súlyos betegeket szállítanak.

Az orosz hatóságok „mindent megtesznek”

Az ellenzéki politikus március 31-én kezdett éhségsztrájkba a nem megfelelő egészségügyi kezelése miatt, követelte, hogy saját orvoscsapata vizsgálhassa ki a saját költségén. Az orosz hatóságok szerint ők mindent megtettek, megfelelő bánásmódot kínáltak, de Navalnij nem élt a lehetőséggel. Ragaszkodik ugyanis ahhoz, hogy saját maga által választott külső orvos vizsgálja, de ezt kérést a hatóságok elutasították. Átszállításakor az ellenzéki politikus egészségi állapotát „kielégítőnek” titulálták, de orvosait továbbra sem engedik hozzá.

Dimitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján a Navalnijt érintő kérdésekre azt válaszolta, hogy a kormány „nem felügyeli az orosz foglyok egészségét”, és a külföldet nem érdekelheti, de nem is szabad, hogy érdekelje az oroszországi foglyok egészségi állapota. Éppen emiatt nem is foglalkoznak az esetleges nemzetközi felháborodással.

Az oroszok londoni nagykövete, Andrej Kelin a BBC-nek nyilatkozva azt mondta, hogy „nem engedik meghalni a börtönben” Navalnijt, és hogy a politikus csak azért ragaszkodik az orvosi segítséghez, hogy azzal „felhívja a figyelmet” saját magára.

Kérdés, ha a nemzetközi tiltakozás nem is, a hazai mennyire foglalkoztatja az orosz vezetést. Az ellenzéki politikus egyre romló állapota miatt támogatói országszerte, legalább 77 városban terveznek tiltakozásokat . Ezt április 21-re időzítik, amikor Vlagyimir Putyin elnök az évi rendes, nemzethez intézett beszédét elmondja a parlament előtt.

Közben a kormány sem tétlenkedik. Januárban ugyanis már komoly demonstrációk voltak Oroszországban, amire komoly megtorlásokkal reagáltak. A hatóságok most is ezzel riogatnak, ha az emberek nem engedélyezett tiltakozásokon vesznek részt. A januári tüntetéseken mintegy tízezer embert tartóztattak le az erőszaktól sem visszarettenő fegyveres erők szerte az országban. Az akkori tiltakozások súlyát mutatja, hogy olyan helyeken is voltak demonstrációk, ahol korábban sosem.

Kapcsolódó Fontos mérföldkővé válhat, ami a hétvégén történt Oroszországban Oroszországszerte tüntetéseket tartottak a mérgezése után Németországból hazatért, majd letartóztatott ellenzéki vezető, Alekszej Navalnij mellett, de még inkább a fennálló rendszer ellen. Megrengetheti ez Putyin hatalmát?

Biztos, hogy a gyűlés előtt „jó hírt” kapunk Alekszej egészségével kapcsolatban. Ne hagyjátok, hogy becsapjanak ezzel

– szólította fel Navalnij támogatóit Sdanov.

A hatalom nem csak a megtorlás lehetőségével riogat: az államügyészség vádiratot adott be, amelynek célja, hogy Navalnij antikorrupciós és jogvédelmi alapítványát, valamint teljes politikai infrastruktúráját is „szélsőséges szervezetnek”, azaz törvénytelennek nyilvánítsák. Az igazságügyi minisztérium már korábban cselekedett, a két szervezetet „külföldi ügynökségnek” bélyegezte.

Az orosz állami média szerint a CIA és náci kém Navalnij mindezt csak a pénzért csinálja, antikorrupciós ténykedése csak látszat. Nemrégiben beküldték hozzá, az Amerikából kitiltott orosz ügynököt, Maria Butinát, aki a kameráknak azt mondta, Navalnij börtönkörülményei jobbak, mintha egy hotelben lakna.