Női nemzetközi filmfesztivál érkezik a fővárosba – Június 5-én indul a La Femme International Film Festival Europe

Számokban a fesztivál

A LAFIFFE nem csupán egy filmfesztivál, hanem egy pezsgő szakmai találkozó és networking lehetőség is.

80 versenyfilm 28 országból, számos magyar alkotás

43 vetítési blokk a Cinema City Mammutban

100 külföldi filmes érkezik Budapestre, akik személyesen is találkoznak a közönséggel

5 szakmai panelbeszélgetés neves hazai és nemzetközi szakértőkkel

Péntek és szombat este a Dugattyús Budapestben mindenki számára nyitott networking esemény

8 kategória, amelyben a zsűri díjakat oszt ki

Ünnepélyes díjátadó a Hilton Budapest nagytermében

Szakmai fórumok: Tanulás és kapcsolatépítés

A szakmai panelbeszélgetések során az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a filmipar kulisszái mögé is. Pénteken délután a Nők a filmiparban panelen a szakma meghatározó alakjaival, mint például Gryllus Dorkával, Romwalter Judittal, Kerékgyártó Yvonnenal, Petra Kornerrel és Leslie La Page-zsal találkozhatunk. Ezután a Különböző karrierutak a sikerhez panelben filmes szakemberek – többek között Jane Spencer és Szakonyi Noémi – osztják meg valódi karrierútjaikat és kihívásaikat. Ezt követik szombaton az Alkoss határok nélkül és a Hogyan törj be a filmiparba? című panelek, utóbbiban olyan tapasztalt alkotók is megszólalnak, mint Goda Kriszta vagy Madarász Isti. Egy különleges Pitch fórum zárja a szombati beszélgetéseket, ha van egy jó ötleted, Hozd el, és beszélgess róla profi filmesekkel!

Arta Dobroshi: A fesztivál díszvendége

A LAFIFFE idei díszvendége és különleges díjazottja a világhírű koszovói színésznő, Arta Dobroshi. A Lorna csendje című filmből megismert, BAFTA-jelölt művész nemcsak színészi teljesítményével, de társadalmi szerepvállalásával is inspirációt nyújt. Dobroshival június 7-én, vasárnap a Cinema City Mammutban a közönség egy különleges beszélgetésen is találkozhat.

Nagyszerű filmek, gazdag magyar kínálat

A LAFIFFE programja közel 80 izgalmas alkotást kínál a drámától a horrorig. A versenyprogram kiemelt nagyjátékfilmjei közé tartozik a Honeyjoon és a Satisfaction, valamint a Beatles legendás fotósáról szóló Dezo Hoffmann dokumentumfilm. Sokszínű a magyar kínálat a programban, a hazai mezőnyt erősíti Salamon András Random című nagyjátékfilmje, Tari János Mária örök útjai című dokumentumfilmje, valamint számos tehetséges rövidfilmes alkotás – Nógrádi Maya, Szuhanyik Csilla, Nagyistók Edit, Simon Judit, Roszik Fruzsina munkái. Emellett Fekete Fruzsi Forsaken című TV Pilot forgatókönyve is versenyben van a legjobbnak járó elismerésért. Speciális vetítések keretében a közönség a Hat hét, az Együtt kezdtük és a Véletlenül írtam egy könyvet alkotócsapatával is személyesen találkozhat és beszélgethet a mozi falai között.

A Danubius Hotels: Az értékek elkötelezett támogatója

A fesztiválok nem jöhetnének létre támogatók nélkül. A LAFIFFE megvalósításában kiemelt szerepet vállalt a Danubius Hotels. Liptai Judit, a Danubius Hotels értékesítési és marketing igazgatója szerint a szállodaipar és a filmművészet találkozása természetes, hiszen mindkettő az élményekről, a kapcsolatokról és a közösségépítésről szól. „Női vezetőként különösen fontos számomra látni, amikor egy esemény közösséget teremt, és bátorítja a nőket arra, hogy hallassák a hangjukat, megosszák a történeteiket és támogassák egymást. A Danubius Hotelsnél nap mint nap megtapasztaljuk, hogy az erős női közösségek nemcsak a kreatíviparban, hanem az üzleti életben is valódi értéket teremtenek.”

Ne maradjon le a különleges élményekről, az izgalmas történetekről és a hazai alkotók bemutatkozásáról! A teljes program a napi bontás és a részletek megtalálhatók a fesztivál hivatalos oldalán. www.lafemmefesteurope.com

